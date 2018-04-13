遊百年古厝 賞夕陽晚霞

北投山區私房景點

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中國時報
報導蔡淑微
樸實的涼亭和手作感的步道指示牌，洋溢濃濃的靜謐氛圍。
步道上的磚砌拱橋路橋與安山岩仿古拱橋，充滿濃濃古意。
櫻花季時期，處處可見點綴於翠綠山巒間的粉色櫻花。

相信許多民眾一想到北投，就會直覺的與冬天泡溫泉畫上等號，但其實在北投區的湖山里裡，隱藏著一個只有當地人才知道的山林祕境，春季櫻花盛開的浪漫、傍晚日落時的美麗晚霞，以及珍貴的古厝和人文歷史，在這裡可以一次體驗。

位於北投區湖山社區里辦公處旁的湖山路，是日據時代主要幹道，在臺北市政府工務局大地工程處的重新規劃完成「湖山秘境」環狀步道，一次將「40砲陣地」、「晚霞平台 」、「風動石平台」「湖底聚落步道」及「杜鵑茶花園」等特色景點串聯在一起，成為遠離都市紛擾的一塊山林秘境。

走過湖山路、湖底路交叉口的風動石平台，沿著湖山路往東北方徐行，經過湖山里辦公處就可抵達「湖山秘境」起點─櫻花圖騰廣場，順著蜿蜒的小徑悠遊於田園景緻間，兩旁除了有在地農家種植的松樹林及櫻花林，更有不時出現的古樸磚砌拱橋路橋與新設安山岩仿古拱橋相映成趣。抵達陽明公園第二停車場後，沿著杜鵑茶花園步道前行，爭奇鬥豔的茶花、櫻花、梅花、杜鵑盡入眼簾，接著可前往40砲陣感受一下抗戰時期的戰地風情，或可直行走下大樓梯，皆可抵達晚霞平台，夕陽斜照結合陽明山多變氣候演繹的奇幻美景，將永留心中。

「湖山秘境」環狀步道步道怎麼去

搭乘捷運至石牌站，轉乘535公車到吳厝站；或是搭乘捷運至新北投站，轉乘公車小25至吳厝站。

(中國時報)

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