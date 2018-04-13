「救救肝苦人」推醫療到點服務

郭子乾（右）和網紅又仁一起推廣「救救肝苦人」公益募款活動。

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中國時報
報導林彥君

7-ELEVEN今年與肝病防治學術基金會合作超過12年，今年推動「保肝全壘打2.0─全方位醫療到點服務計畫」，首創從篩檢、衛教、追蹤、治療，提供一條龍全方位的醫療服務，結合當地台大雲林分院及嘉義基督教醫院體系，由16位醫師擔任專責醫師，走入當地8個鄉鎮，為當地民眾篩檢及治療評估，並協助掛號與轉診，配搭既有的「健康管家」，治療過程全程掌控。

肝病防治學術基金會董事長許金川教授表示，肝基會陸續導入免費肝篩及腹部超音波、0800免付費肝病專線、醫療補助等，並透過肝基會全台4個分會，串連全台40家以上的醫療院所，結合7-ELEVEN門市與當地衛生所合作舉辦篩檢活動等，12年來成功篩檢出逾2.3萬名B、C肝帶原者。

7-ELEVEN舉辦「救救肝苦人」公益募款活動，邀請到曾陪伴媽媽抗癌成功的周湯豪擔任代言人一起邀請民眾響應，也鼓勵偏鄉病友不要放棄。肝基會長期志工郭子乾也以改編版的「肝病分手」，讓大家更近一步認識肝病，期望發揮影響力，邀請大家一起救救肝苦人。

◎7-ELEVEN「把愛找回來」，2018第二季「救救肝苦人」

募款活動：

活動時間：4月1日起到6月30日止

捐款辦法：到全台7-ELEVEN門市募款箱投下零錢，千元以上可利用ibon便利生活站進行捐款。

(中國時報)

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