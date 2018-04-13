陳庭妮 喜戴1.8億卡地亞

2018年04月13日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

卡地亞Resonances系列Panthere Fetiche美洲豹腕表，鑲嵌6顆梯形切割祖母綠、16顆梯形和圓形明亮式切割鑽石，表圈上縞瑪瑙豹紋圖案，則是向品牌1914年首枚美洲豹花紋腕表致敬，約940萬元。（卡地亞提供）

卡地亞Resonances系列Lofoi祖母綠鑽石項鍊，以多種切割之祖母綠、鑽石，描繪出如瀑布沿頸傾瀉而下的韻律感，鑲嵌15顆共重24.57克拉之阿富汗祖母綠與一顆5.53克拉之祖母綠式切割鑽石，約9800萬元。（卡地亞提供）

卡地亞Resonances系列Sambhal Tutti Frutti耳環，以鉑金、藍寶石、雕刻祖母綠等寶石，演繹品牌經典的「水果錦囊」風格，約1400萬元。（卡地亞提供）

陳庭妮戴卡地亞Resonances系列Exaltee紅寶石鑽石項鍊、紅寶石鑽石耳環、Resonances系列Red Binaire紅寶石戒指、頂級珠寶鑽石戒指，價值約共9200萬元。（服裝提供Christian Siriano by ART HAUS、粘耿豪攝）

卡地亞Resonances系列Murmure紅碧璽耳環，將兩顆總重13.03克拉的相仿紅碧璽珠打造成線條纖細的梨形外型，並以黑漆點綴細節營造出摩登感的建築層次，約755萬元。（卡地亞提供）

女星陳庭妮為拍攝偶像劇《種菜女神》暫居花蓮，還為配合劇中務農情節曬成健康小麥肌，戲稱趁著北上工作放「美白假」的她，趁本月15日卡地亞《Resonances de Cartier》頂級珠寶展開幕前夕，搶先親身體驗品牌近1.8億元新作。

久未拍照動作卡卡

仍在緊鑼密鼓拍攝中的《種菜》一劇，令陳庭妮享受到了與世無爭的田野生活。還有點入戲的她，面對換上禮服、高跟鞋擺出一連串時尚動作，直說有點「卡卡的」，並透露前一晚還為了衣服要配什麼高跟鞋而失眠。她也笑道：「忽然沒辦法想像穿上這個衣服，配上珠寶的樣子，但一下就會回來了，今天是我的小暖身。」

妮妮表示，目前物慾極低，但往往會在戲劇殺青後物極必反大失血，像是之前在拍戲殺青後，就曾為犒賞自己買過一副鑽石耳環，但最後竟被自己粗心包在衛生紙中當成垃圾丟掉。有如此哭笑不得的經驗，更讓她自嘲到：「每次我都是省小錢，花大錢。」

讚Corset珠寶實用吸睛

而謙稱尚未有能力跨足頂級珠寶領域的她，自曝曾經在銷售人員的專業分析下，幾乎要心動入手，但最終則因價格太高作罷。但拍攝當天看到可自戒指變身成為腕表的轉換式Corset頂級珠寶作品，仍令她眼睛為之一亮，除了稱讚其實用功能性外，還能貼合女人善變的外型，亦被她納入未來有機會可以當作轉投資置產的夢想清單中。

(中國時報)