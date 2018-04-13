板橋大遠百 VIP享超激優惠

板橋大遠百母親節檔期分3波進擊，日前預購會美妝業績成長15％告捷，12日至25日乘勝再辦美麗購物節，首7日針對高端貴客推出「時尚禮賓周VIP WEEK」，最高回饋17.6％，且加入春季新櫃、舉辦春夏時尚秀全面迎賓，目標可較去年同期再創1成成長。
女裝引進多家品牌
第一季買氣回溫，在時尚新櫃KENZO、MARCCAIN等品牌帶動，女裝業績成長6%，看好持續成長的力道，本月起引進多家品牌，包括摩納哥珠寶品牌APM Monaco；奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露愛穿的美國百年鞋款品牌Keds；與代理DR. MARTENS、TRIPPEN等複合式鞋款品牌店SHOEX。14日也集合MICHAEL KORS、WEEKEND MAX MARA、MARC CAIN、HARMONT & BLAINE等品牌，針對VIP舉辦春夏流行服裝秀，藉此拉攏年輕族群，培養新生代VIP。
12日至18日VIP WEEK期間，加碼全館百貨服飾/名品累滿5000送500，國際精品單筆滿萬送800，數位3C單筆滿萬送500，3F至8F男/女/童裝/內睡衣當日單筆滿8000加送300；並且獨家加碼刷遠東商銀及花旗銀行信用卡單筆滿5萬再加送1000。藉由高回饋挑起購物欲望，持續拉抬消費力。
集客力強的美食同步增強戰力，新引進「2018百味美牛」美食評鑑唯一認證的漢堡餐廳「Selfish Burger喀漢堡」百貨首店，27日至5月14日推出母親節期間限定的櫻花漢堡；以捷克媽媽手工蜂蜜蛋糕聞名、網路討論度高的「布拉格的調色盤」；加上Haagen-Dazs重新改裝的全台首家品牌新裝旗艦店，讓館內在義、日、港、台等異國美食外，更增添豐富度。
美妝特惠組備貨增倍
此外，美麗購物節美妝仍是重點，特惠組備貨量增加1倍，提高獨家組合數量，首4日ESTEE LAUDER、SHISEIDO、LANCOME等限量特惠組折扣最低42折起；期間化妝品、內睡衣單筆滿3000送300，化妝品單筆滿8000再加送200，聯合13大銀行刷滿5000送100。
(中國時報)