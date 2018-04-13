板橋大遠百 VIP享超激優惠

2018年04月13日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

板橋大遠百4月新櫃APM Manaco以純銀、晶鑽及珍珠等創作百搭珠寶、配飾。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百LANCOME緊緻大眼修護組，價值7535元、優惠價4750元，63折，限量15組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百ESTEE LAUDER蜜鎖年輕發燒組，14日限定商品，價值5233元、優惠價3200元，61折，限量15組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百SHISEIDO東京櫃經典百優組，價值5539元、卡友價2340元，42折，限量60組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百GUERLAIN皇家蜂王乳平衡油組，價值6951元、優惠價3450元，49折，限量30組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百新進駐的喀漢堡講究食材，採用美國Choice等級牛排原塊為號召。模特兒持經典口味220元（上起順時針）、煙燻口味230元、蘋果雞口味230元；搭套餐的新鮮檸檬汁、洋蔥圈、蜂蜜雞翅、兩種薯條，價格店洽。（陳信翰攝）

板橋大遠百母親節檔期分3波進擊，日前預購會美妝業績成長15％告捷，12日至25日乘勝再辦美麗購物節，首7日針對高端貴客推出「時尚禮賓周VIP WEEK」，最高回饋17.6％，且加入春季新櫃、舉辦春夏時尚秀全面迎賓，目標可較去年同期再創1成成長。

女裝引進多家品牌

第一季買氣回溫，在時尚新櫃KENZO、MARCCAIN等品牌帶動，女裝業績成長6%，看好持續成長的力道，本月起引進多家品牌，包括摩納哥珠寶品牌APM Monaco；奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露愛穿的美國百年鞋款品牌Keds；與代理DR. MARTENS、TRIPPEN等複合式鞋款品牌店SHOEX。14日也集合MICHAEL KORS、WEEKEND MAX MARA、MARC CAIN、HARMONT & BLAINE等品牌，針對VIP舉辦春夏流行服裝秀，藉此拉攏年輕族群，培養新生代VIP。

12日至18日VIP WEEK期間，加碼全館百貨服飾/名品累滿5000送500，國際精品單筆滿萬送800，數位3C單筆滿萬送500，3F至8F男/女/童裝/內睡衣當日單筆滿8000加送300；並且獨家加碼刷遠東商銀及花旗銀行信用卡單筆滿5萬再加送1000。藉由高回饋挑起購物欲望，持續拉抬消費力。

集客力強的美食同步增強戰力，新引進「2018百味美牛」美食評鑑唯一認證的漢堡餐廳「Selfish Burger喀漢堡」百貨首店，27日至5月14日推出母親節期間限定的櫻花漢堡；以捷克媽媽手工蜂蜜蛋糕聞名、網路討論度高的「布拉格的調色盤」；加上Haagen-Dazs重新改裝的全台首家品牌新裝旗艦店，讓館內在義、日、港、台等異國美食外，更增添豐富度。

美妝特惠組備貨增倍

此外，美麗購物節美妝仍是重點，特惠組備貨量增加1倍，提高獨家組合數量，首4日ESTEE LAUDER、SHISEIDO、LANCOME等限量特惠組折扣最低42折起；期間化妝品、內睡衣單筆滿3000送300，化妝品單筆滿8000再加送200，聯合13大銀行刷滿5000送100。

(中國時報)