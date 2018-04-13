全國電子破盤 加1元多1件

2018年04月13日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

全國電子的ASUS GD30CI(Optane)i5電競桌電，原價3萬1900元，限量60台狂降5000元，送BenQ 5吋智慧型手機，再享到府安裝、6期0利率，2萬6900元。（全國電子提供）

全國電子的Dyson V6SV03無線吸塵器，內附價值1萬1000元4配件，原價1萬8900元，限量500台狂降8901元，等同53折特價9999元。（全國電子提供）

全國電子的LG TWINWASH雙能洗，原價5萬6800元，回函原廠送7-11商品卡4000元，加碼送全國電子獨家贈品以外，再享6期0利率，店內另有優惠價。（全國電子提供）

全國電子的奇美65型4K聯網LED顯示器及視訊盒，原價4萬9900元，限量300台、76折特價3萬7900元，送聲寶定時大廈扇及FayJ菲常旺旺不鏽鋼湯鍋。（全國電子提供）

全國電子破盤價優惠又來了！即日（13日）起至17日一連5天開跑，除了全館指定家電同步推出9折下殺以外，還有各名牌電視降價最高逾萬元、Dyson無線吸塵器現省近萬元等優惠，每日上午10時於全台門市同步開搶商品，單筆消費滿2萬元，還能加1元再多獲1件精選3C家電，刷指定銀行信用卡滿額最高享3300元回饋等優惠，期望能帶動業績達1成以上成長。

本周天氣剛好轉熱，全國電子即推破盤冷氣降價優惠，指定冷氣現享9折優惠以外，不限品牌機型還可再享6期分期0利率，另外指定機種同享全館滿額加1元多1件精選3C家電優惠，而現在免費加入會員，不限機型購買11大品牌冷氣，即享總統級精緻服務及7年免費延長保固服務，特定機種再送基本運費及標準安裝，單品滿2萬元以上另享Dyson加購優惠，可以9999元加購價入全台限量千台、價值1萬9500元的Dyson氣流倍增器等商品。

另外破盤價優惠期間，購買指定電競電腦機種，即送BenQ 5吋智慧型手機，買指定機種的桌電或筆電，則送尚朋堂生機碎冰果汁機及TESCOM負離子吹風機雙重禮，還有像4K大電視同享下殺優惠，像是限量300台、直接降價1萬2000元的奇美65型4K聯網LED顯示器及視訊盒，買再送聲寶定時大廈扇及FayJ菲常旺旺不鏽鋼湯鍋，其他品牌如LG、東元等4K電視也推出限量優惠。

(中國時報)