量販續食計畫 年減205噸食物浪費

2018年04月13日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

家樂福總經理王俊超（左2起）與聯合利華董事總經理何盈德攜手成立「續食聯盟」。（家樂福提供）

台灣每年有將近400萬噸食物浪費，量販店家樂福近2年來投入續食計畫，至今每年可減少近196噸食物浪費，昨（12日）起與旗下有康寶、立頓的食品廠「聯合利華」攜手組成「續食計畫企業夥伴聯盟」，家樂福企業社會責任總監蘇小真表示，期望未來1年可減少近205噸的食物浪費、超過11萬戶次的弱勢家庭受惠，全球的家樂福能在2030年前減少50％的食物浪費。

設即期品及惜福專區

家樂福2014年起推動「食物銀行」公益計畫，至今全台115家分店串連約65家食物銀行成立「台灣食物銀行聯合會」；桂林店合作的「書屋花甲」設有食享冰箱，每天供應200位長者飲食；全台分店也設置即期品及惜福食材專區，去年還以盛產的鳳梨、火龍果、香蕉製作醜果雪酪，今年則會挑選品質好但在規格外的胡蘿蔔推出「寶貝胡蘿蔔」，實際做到惜食。

18日至5月1日全台家樂福分店有集食送愛活動，買康寶全系列產品2件就捐1包康寶濃湯，預計將捐出4萬8000包濃湯，市值超過200萬元；康寶也會長期捐出即期商品，預計1年平均捐出超過10萬包的濃湯產品。

全聯致力公益賣場

全聯福利中心則致力於公益賣場理念，共有3個基金會，2006年底成立的慶祥基金會，投入急難救助、愛心福利卡、全聯物資銀行等服務，至今累積捐贈超過7億2500萬元；2011年底成立的佩樺基金會，鎖定弱勢兒少助養及社福單位愛心零錢捐合作，至今累積捐贈超過1億元，在全台70間偏遠小學服務超過5萬1000人次，超過60間社福機構長期助養近9000位弱勢兒少；善美的文化藝術基金會所屬的宜蘭傳藝園區有75家廠商進駐，全年入園人數超過110萬人次、全年舉辦超過1400場傳統藝術活動。

(中國時報)