燦坤會員特典 APP殺很大

2018年04月13日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

燦坤會員特典消費滿12萬，每日限量送130台市價1萬8900元的LG手持無線吸塵器，或每日限量130份6000元還元金。（燦坤提供）

燦坤會員特典買LENOVO IdeaCentre Y520T混碟獨顯電競專用主機，原價3萬1990元，會員APP限定送LED無線充電檯燈，限量300台，2萬4999元。（燦坤提供）

燦坤會員特典買iPhone X 64G，原價3萬5900元，現折2000元，會員APP限定送歐樂B 3D智慧追蹤電動牙刷，限量300台，3萬3900元。（燦坤提供）

燦坤會員特典買iPhone 8、iPhone 8 Plus紅色特別版，買iPhone 8系列現折千元，送迷你無線充電板及鋼化玻璃保護貼，2萬4500元起。（燦坤提供）

什麼都要用APP的年代，燦坤當然追上腳步推出了專屬的會員APP，自從上線後深受消費者歡迎，今（13日）起到16日再度推出會員特典，以「數位隨行 優惠無敵」的概念，為會員APP用戶提供專屬優惠價及來店禮，另外還有滿額禮送LG吸塵器、Dyson空氣清淨機等禮物，預計本檔4天季節性家電將達2成以上業績成長。

變頻單冷空調推APP限定價

此次蘋果商品也同享優惠下殺，包括iPhone X，市價3萬5900元的64G機型現折2000元，會員APP限定再送價值7290元的歐樂B 3D智慧追蹤電動牙刷，只限量300台，另外還有Mac全系列滿萬折千、買iPhone 8系列現折千元，全新紅色版同享優惠，再送市價迷你無線充電板及鋼化玻璃保護貼，加購Apple Care、Office等周邊，再送螢幕保護貼、後背包等禮物，讓果粉一次買夠。

另外，自上月空調APP服務上線後，燦坤就接獲逾20倍的清潔、場勘等預約，本檔活動再主打TECO 1對1變頻單冷空調，原價2萬5900元，會員APP限定價1萬9900元，全台限量300台、Coway旗艦環禦型空氣清淨機，會員即享折7000元優惠，另會員APP限定再送限量300台上豪14吋DC直流馬達伸縮風扇。

BenQ 4K大電視現折7000元

而近年備受矚目的4K大電視就有BenQ 55型4K智慧藍光顯示器，會員價享現折7000元，再送價值8950元的XBOX ONE S 500G主機及刺客教條起源同捆組，另外還有電競商品也推出下殺折扣，包括4GB獨顯配海量儲存容量的電競筆電、Core i5 8250U全新8代處理器的輕量化高速筆電等，均推出限量限定優惠。

(中國時報)