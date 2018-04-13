墨必斯科幻漫畫 啟發宮崎駿《風之谷》

2018年04月13日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

星際修復師斯迪爾和阿丹意外來到「伊甸納」，神的力量卻讓兩人分道揚鑣。（積木文化提供）

啟發宮崎駿創作的人，除了日前過世的《螢火蟲之墓》導演高畑勳，還有2012年過世的法國漫畫大師墨必斯（Moebius）。墨必斯在1974年創辦《狂嘯金屬》漫畫雜誌，毫無顧忌的實驗、展現他的科幻漫畫想像，後來深深影響了宮崎駿。兩位動漫大師曾於2004年在法國合辦原畫展，留下珍貴的影像紀錄，在採訪中，宮崎駿便坦言，「墨必斯啟發了我創作《風之谷》。」

超越文化找到共鳴

「日本漫畫家們都對墨必斯的漫畫深深著迷，他的創作帶給我們觀看世界的新方法。」宮崎駿在1980年左右第一次讀到墨必斯在1975年畫的《阿札克》（Arzach），描述一個啞巴戰士乘坐白色翼手龍飛躍沙漠。雖然當時宮崎駿已經形成自己的繪畫風格，但在作品精神上卻能與墨必斯同感。

墨必斯則認為，這表示風格的影響並不重要，「重要的是有相近的心靈和靈感，讓我們能超越文化、時間與空間的分隔，並且在相會的時候感受到共鳴。」

大明星成他的粉絲

墨必斯本名尚‧吉哈（Jean Henri Gaston Giraud），被視為法國當代最重要的漫畫家。他自18歲起畫漫畫，早期作品多描繪美國西部拓荒故事，1963年開始連載到2007年的《藍莓上尉》系列是他的成名作。另一方面，他自14歲起就著迷於科幻故事，以墨必斯為筆名創作非主流的科幻漫畫。

墨必斯的科幻漫畫深深影響了80年代以降的科幻電影。他曾擔任雷利‧史考特《異形》、迪士尼《電子世界爭霸戰》、盧貝松《第五元素》的概念設計（Concept Artist），他的漫畫也啟發史考特創作《銀翼殺手》、喬治‧盧卡斯的《風雲際會》（Willow）。從英國作家尼爾‧蓋曼、義大利名導費里尼、美國漫威推手史坦‧李到日本漫畫家大友克洋、松本大洋等人都是他的粉絲。

伊甸納形塑世界觀

墨必斯在1983年開始創作的《伊甸納：星際修復師的奇幻迷航》系列科幻故事，則被視為展現他科幻世界觀與哲學思考的經典。《伊甸納》的故事最初源於法國雪鐵龍汽車的廣告，原本廣告上只要求畫6頁，他卻把故事發展成近40頁的首篇〈在星星上〉，更衍生出後續的冒險故事。

故事裡，主角斯迪爾和阿丹是遊走於星際間的修復師，因為太空船燃料不足，降落在一顆無人的隕星上，卻意外隨著隕星墜落到「九號星」，遇到奇異的金字塔，被傳送到神的原始世界「伊甸納」。在伊甸納的世界裡，原本中性樣貌的斯迪爾和阿丹逐漸轉變成男性和女性的外貌，展開各自的冒險追尋。

(中國時報)