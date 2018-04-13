高畑勳 不會作畫的動畫導演

2018年04月13日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

被日本媒體譽為「奇幻的宮崎駿，寫實的高畑勳」，相較於國際知名的宮崎駿，日前過世的吉卜力工作室另一位動畫大師高畑勳顯得低調。這位事實上不會畫畫，但很懂動畫的傳奇導演，最初其實正是啟發宮崎駿動畫世界觀的推手，但兩人在吉卜力的競爭，也讓宮崎駿最後說出：「作為一個導演，我已經捨棄他了。」

2013年7月原本是宮崎駿和高畑勳暌違多年再度以動畫交手的一刻，最後卻只有《風起》準時上映，高畑勳自2006年開始創作的《輝耀姬物語》，延到2013年底才推出。紀錄片《吉卜力：夢與瘋狂的王國》正好拍下這段創作歷程，宮崎駿在其中如此評論進度緩慢的高畑勳：「他沒辦法再做動畫了，他甚至試圖不要完成它。」

畢業自日本東京大學、主修法文的高畑勳，因為喜愛動畫投入創作，在東映動畫公司結識小他5歲的後輩宮崎駿，兩人合作長達15年，宮崎駿對於動畫的善惡觀正是源自高畑勳，後來更和鈴木敏夫一同創辦吉卜力。鈴木敏夫直言，「當初是高畑勳挖掘了宮崎駿。」兩人最終在創作上分道揚鑣，亦敵亦友。

在吉卜力，宮崎駿和高畑勳的工作室正好一北一南，進度一快一慢，前者敘事風格以主角的觀點營造奇幻世界，後者則是較為客觀寫實。高畑勳就連改編日本傳說「竹取物語」的《輝耀姬物語》中，都以乾淨的線條、淡彩和留白呈現有如「寫生」一般的意境。

另一個宮崎駿和高畑勳的有趣對比是，相較於宮崎駿什麼都會畫，也總是親身參與作畫，高畑勳其實是個不會畫畫的動畫導演，繪畫能力可能只有「火柴人」。

大陸動漫網站《Anitama》曾採訪與高畑勳合作過的動畫原畫師宮地昌幸，他表示高畑勳自己雖然不畫畫，但對繪畫的知識淵博，對於動態的表現十分敏銳，「他翻原畫時一眼就能看出問題所在和解決方案。他雖然不會畫，但是看得懂，而且他非常擅於激發動畫師。」

(中國時報)