張景森神救援！5縣市節電10％ 深澳電廠就不蓋

2018年04月14日 04:10 中國時報 張理國 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

深澳電廠爭議延燒，面對爭議持續擴大及國民黨將直接訴諸公投，政務委員張景森昨接受《POP搶先爆》專訪時說，只要北、北、基、宜、桃5縣市承諾節電10％ ，就可不蓋深澳電廠。

救缺電 稱燃煤電廠是必須

民進黨死守2025非核家園，綠能供電跟不上進度，2025年需靠深澳發電廠「神救援」。張景森說，深澳燃煤電廠占全國電力供應2.8％，他算過一個數字，如果深澳電廠不蓋，用「節電」措施吸收不足電力，北、北、基、宜、桃必需承諾節電10％。

他說，台電曾評估，深澳改燃氣電廠不容易，因要蓋接收站，可能透過基隆市協和電廠拉海管或陸管送燃氣，其中陸管要經基隆市，「基隆市民不會反彈嗎？」拉海管要經過五漁港，「漁民不會反彈嗎？」

他說，評估後發現天然氣方案有困難，且要蓋燃氣電廠，燒氣還是有人反對，燃煤電廠料源、設備製程及除汙設備現在跟燃氣電廠差不多，國家需要燃煤電廠，也不得不配置，因燃氣儲存量不夠。

林口空汙嚴重 打臉乾淨煤

為強調深澳電廠超超臨界燃煤的潔淨，張景森稱，林口新電廠排放標準全世界最好，跟天然氣差不多。卻被主持人黃光芹吐槽，「身為林口居民，林口空汙嚴重時，到午夜都無法消散，她家人都有同樣症狀，常流眼淚、鼻涕倒流、咳嗽，甚至影響工作。」

對張景森的奇想，「被拗」的5縣市都有回應。桃園市長鄭文燦說，桃園有1萬2千家工廠，工業用電占比高，這幾年節電成績雖不錯，但不可能達10％節電率。

鄭文燦表示，台電與新北對深澳空汙報告數據不同，新北模擬數據為台電7倍，若最後評估結果，新北市府數據屬實，他不贊成深澳建電廠；宜蘭縣代理縣長陳金德，請經濟部先說清楚數據落差原因。

工業用電高 鄭文燦說不可能

新北環保局發言人孫忠偉說，若將蓋電廠的1000億元用於節能減碳，減10％不是問題，但深澳問題出在台電對環評交代不清，還找理由搪塞卸責。他強調，新北市不反對建電廠，是反對「燃煤」電廠；若台電擔心天然氣管線經市區，有無管線不必經市區的規畫？新北市仍強烈希望深澳重做環評，也堅決拒發生煤許可。

北市環保局長劉銘龍則說，北市府節電是6都第一，北市府反對的是燃煤發電；基隆市環保局長賴煥紘則說，節電與深澳電廠蓋不蓋是兩回事，即使地方政府願配合節電10％，電是否夠用也只有台電知道。

(中國時報)