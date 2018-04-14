收購49％股權 有望升格NBA首位台裔老闆！蔡崇信入主籃網 林書豪樂透

2018年04月14日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

林書豪及紐約布魯克林籃網隊主場。（美聯社）

蔡崇信小檔案

美職籃（NBA）季後賽將火熱開打，台裔球星「豪小子」林書豪所屬布魯克林籃網隊準備放暑假，不過籃網球團，12日迎來台裔新勢力加盟管理階層喜訊。NBA理事會無異議通過，台灣出生的阿里巴巴集團副主席蔡崇信（Joseph Tsai）收購籃網49％股權重大交易。協議規定，蔡崇信在2021年後可繼續收購球隊剩餘股權，屆時可望升格NBA史上首位台裔老闆。

砸332億 2021年有望掌權

交易發布後，林書豪在微博轉發籃網官方微博報導，留言寫道，「歡迎Joe加入籃網大家庭！」

蔡崇信是個人出資購買股權，該隊俄羅斯老闆普羅克霍羅夫仍是球團實際經營者。不過，交易內容不含籃網隊主場巴克萊中心，它仍由普羅克霍羅夫的「奧納西姆體育娛樂控股」持有。

這樁交易提供蔡崇信可在2021年獲更多股份選項，如果執行，他有望成球隊實質老闆。籃網隊並未公開交易金額，但據透露，交易是以籃網隊估值23億美元為計算基準，因此蔡崇信需支付約11.27億美元（約332.26億台幣）。蔡崇信身家約97億美元。

普羅克霍羅夫在聲明中強調，為球隊選擇合夥人時，最優先考量是「找到具備同等全球視野，並對布魯克林籃網隊未來發展抱持熱情的人」，並承諾以最高標準，把籃網隊打造成優秀NBA球隊，「我歡迎Joe加入球團，期待未來與他共事。」

豪PO文歡迎 續留機會濃

現年54歲的蔡崇信13歲移民美國，擁有加拿大國籍。他說，「身為終身運動迷，非常榮幸成為籃網股東，加入NBA大家庭。」蔡在聲明中寫道，曾在紐約待過，這城市在他心中占有特殊地位，他希望向全球推廣籃網隊這塊招牌，創造更多商機，「籃球是全球性運動，NBA是世界上最被認可的品牌之一。」

NBA總裁席爾瓦認為，蔡入主籃網隊，對該隊推動國際市場具正面效應，「他雖然住在大陸，但對籃網品牌極熟悉…儘管他接下來幾年只是球隊共同所有人，但這代表大陸（市場）對籃網隊及對NBA的興趣。」

據知，林書豪是蔡崇信最喜歡的球員，3月6日他在舊金山灣區觀賞籃網作客金州勇士之戰，賽後蔡崇信曾與林書豪見面閒聊。而蔡崇信成為籃網球團二當家後，明年約滿的林書豪續約可能性大增。

(中國時報)