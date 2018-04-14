超越815 今夏用電將創新高

2018年04月14日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

歷來4月用電前十高

熱熱熱！全國最高用電量昨天衝上3106.8萬瓩，創歷來4月第二高紀錄。台電提出最新用電預估，今年夏天用電量恐創3690萬瓩新高，比去年815大停電最高紀錄還多出1.2%。台電說，只能祈禱不要有大型機組破管情況發生。另外，核二2號機已申請再運轉，盼望5月可以併聯發電，解燃眉之急。

4月下半供電亮橘燈

台電預測備轉容量率4月下半月會落在5.53%之間，亮起供電警戒橘燈，將是進入夏季前最低水平，這代表機組僅餘174萬瓩，不到兩部大型機組容量，如果同時有兩部機組跳電或破管，就可能缺電。

台電表示，過去用電最高尖峰負載出現在去年815大停電當日，當時是3645萬瓩。台電最新估算，今年夏天預料將打破這個紀錄，會成長到3690萬瓩，比當時還高1.2%，用電需求更大。

連熱3天通霄電廠跳機

今年正式商轉的通霄電廠新1號機昨上午9時50分機組突跳機。台電表示，環保設備氨槽洩壓測試，因洩壓速度太快，引發感測器動作造成機組停機。經排除異常後，很快就於中午12時17分重新併聯升載，下午1點4分滿載發電。

雖然如此，因用電量昨衝到3106.8萬瓩，還是創歷來4月第二高紀錄。台電副中央調度監鄭有財表示，用電登上4月第二高，是因為連著三天的熱累積效應，民眾會感覺更熱，電風扇、冷氣會開的更大更久關係。

核二2號機拚5月併聯

至於重啟併聯一天即跳電的核二2號機，經原廠重新調校蒸汽旁通閥壓力控制系統後，已調校改為較低功率區（約15～20％熱功率）執行，會等穩定才逐漸升載，避免有狀況反應不及。台電表示，夏天將到，核二2號機容量近百萬瓩，期盼原能會儘快現勘，讓2號機趕在5月中前併聯。

(中國時報)