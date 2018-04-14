張景森「超超臨界」方案可能嗎？新聞透視－節電10％ 不如思考善用核電

2018年04月14日 04:10 中國時報 張理國

政務委員張景森昨接受廣播專訪，相對務實的解析蔡政府能源政策困境，其中「缺電」是事實，燃煤、燃氣電廠民眾不愛，原定核電廠「如期除役不再延役」的目標，又發生「提前除役」的暴衝，為今之計只能靠全民「節電」，才能走向非核家園。

張景森提議，北部5縣市若承諾節電10％，深澳電廠不必蓋。雖然基於節能減碳，節電本來就是企業與民眾該做的事，但對於張拋出的提議，各縣市政府有不同意見，企業界也無法承諾馬上可以節電10％。這項提案恐胎死腹中。

以企業節電模範生台達電為例，過去5年內，工廠單位產能耗電量曾經省下一半，創下業界最佳紀錄。台達電透過員工提出節電的方案總計逾千項，主要來自各工廠內部由下而上的提案。不過，隨著產能增加不斷擴廠，節電難度也增加。然而像台達電這樣的模範生，台灣有幾家呢？

張景森表示，已有對工業用電大戶「節電」獎懲方案，能省電就優惠電價，不能省電就要多花電費。未來這項政策要看企業界的配合度。如果配合度不高，成效不彰，那麼缺電仍如影隨形。

一身短褲、夾腳拖裝扮，張景森說，這是要刺激民眾「節電」的方式。張景森所提出的方案，相信是當今蔡政府能提出「超超臨界」方案。問題是，在全台紅害嚴重之際，還要再蓋深澳燃煤電廠，勢必讓北部民眾無法接受，而在選舉年虧待北部5縣市的選民，那就是虧待自己的選票，等著年底選情翻盤。

張景森還算坦率，承認反核也要有過渡期，因為「核電廠不是明天就會爆炸，核廢料也不是明天就要處理」，在2025非核家園前，讓舊機組如期除役，不是提前除役。

換言之，蔡政府應該思考的，是在2025年前如何善用核電，甚至不排除啟用核四，至少在非核家園之前，要讓台灣供電無虞，也讓企業放心投資，不必擔心缺電問題。

(中國時報)