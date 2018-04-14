張景森坦承 反核衝過頭

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中國時報
／台北報導

政務委員張景森昨接受《POP搶先爆》專訪時坦承，錯估能源配比，核一1號機、核二2號機還未到除役年限，就被反核勢力「幹掉」，反核衝過頭，打亂政策步調，須撐過今年，非核家園才會一帆風順。

面對缺電危機，張景森再出點子，將請台電針對用電大戶檢討用電，並採取積極節電措施，訂出至少5％的節能目標，同時協助用電大戶改善技術、設備，希望今年暑假可以達標，若達標就給予獎勵，節省1度就還給你幾度，但如果超標，1度就比基本電費多幾倍。

張景森提及能源政策的困境時表示，民進黨執政後發生一個「衝過頭」的現象，部分核電廠還沒到除役時限，像是核一1號機，核二2號機，兩個機組因為某些原因，像是大修後發生事故，反核力量就積極要把他「幹掉」，不准再用，這也不是符合理性的作法。

他說，核電廠有可能大修或發生問題，但問題解決了，在安全無虞的情況下，就應該使用到法定規定時間，民進黨的承諾是如期除役不再延役，並不是激進的不管有沒有電，找到機會就幹掉核電機組，「提前除役不是民進黨立場」。

對於缺電的解決之道，張景森提及「節電」概念，並強調今年暑假會推動2個節能政策，包括請台電針對用電大戶檢討用電，並採取積極節電措施，訂出至少5％的節能目標，同時協助用電大戶改善技術、設備，希望用電大戶今年暑假可以達標，若達標就給予獎勵，節省1度就還給你幾度，但如果超標，1度就比基本電費多幾倍，有一個獎懲的機制。

另外，針對一般家庭，尤其家庭用電節省的彈性比工業用電更大，希望訂到5％至10％的目標。張景森說，節電方案近期將向行政院長賴清德報告，若賴揆同意就拍板定案。

針對工業大戶強制節能政策，台電表示，目前研擬在夏季用電期間，只要預測隔日備轉容量在90萬瓩以下、亮「限電警戒」紅燈，就會要求工業大戶隔日用電要比過往節電5%。若達不到將祭出貴2到3倍電價懲罰，反之則給予優惠。

(中國時報)

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