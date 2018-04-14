反燃煤電廠 藍提公投

2018年04月14日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

深澳燃煤電廠爭議不斷，藍綠立委都出現反對聲浪。國民黨立院黨團昨與多位立委及議員參選人舉行記者會，提出「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案，將深澳電廠爭議直接訴諸公投，呼籲全民共同支持。

蔡政府擬重起深澳燃煤電廠，引發空汙疑慮，繼國民黨立委要求退回環差報告後，民進黨立委劉建國、蔡適應也呼籲重啟環評。國民黨團總召林德福表示，深澳電廠對大台北地區會造成嚴重衝擊，不分藍綠、不分黨派都反對，國民黨決定進一步提出公投，讓全民做決定。

這份公投提案主文為：為全民健康，降低燃煤發電引發之空氣汙染及碳排放，您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

擬定主文的台北市議員參選人游淑慧說，蔡政府認為遠在千里以外的沙塵暴會影響台灣的空氣品質，台中火力發電廠也會影響80公里外南投竹山地區，重啟深澳電廠對北台灣影響可想而知。

游淑慧也說，她不贊成民進黨和時代力量提出的重啟環評，「那只是在拖延時間」，等年底大選過後又會匆匆通過環評。

游淑慧呼籲民進黨立即停止新建或擴建任何火力發電廠，不要讓人民共同承擔空汙共業。

國民黨團書記長李彥秀則說，深澳電廠若啟動，將影響台北市、新北市、基隆市等好幾個縣市，因此呼籲台北市長柯文哲、基隆市長林右昌，以及將代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌都要針對深澳電廠表達支持或反對立場。國民黨立委賴士葆也說，他認為蘇貞昌參選後第一個政見就是要對深澳電廠表態。

(中國時報)