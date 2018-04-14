2倍價招標離岸風電 藍批債留子孫

2018年04月14日 04:10 中國時報 鄭舲 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

經濟部11日在台北舉辦「能源轉型白皮書」產業組分組會議，有業者質疑台灣離岸風電躉購費率過高。國民黨立法院黨團批評，蔡政府推動離岸風電，進行廠商遴選與環評，但台灣卻以高於國外2倍多價格招標，藉此吸引外國廠商，預估未來光是離岸風電，電費將增加約20％。民進黨政府簡直把台灣當「冤大頭」，藉發展綠能債留子孫。

經濟部能源局局長林全能回擊說：「絕沒有割地賠款狀況」，立委所指的歐洲離岸風電每度收購2.6元，那是荷蘭的價格。而荷蘭是政府把所有基礎設施、電網都設好，廠商只要進來營運就好，當然可以很低。英國2016年每度收購價5.72元。況且我們離岸風電容量5.5GW，其中2GW未來是採競標方式，雖然實際價格未做還不知道，但絕對遠低於現在說的6元。林全能澄清，離岸風電電業申請籌設，其電業登記規則母法來自《電業法》授權，絕無便宜行事的狀況。

國民黨團書記長李彥秀與王惠美、馬文君、曾銘宗等藍委昨舉行記者會指出，歐洲與東南亞等國家離岸風電每度只要2.6元台幣，台灣竟以2.3倍的6元採購。這種幾近「割地賠款、喪權辱國」的合約，違背現行採購法精神，經濟部有必要對外說清楚、講明白。

國民黨團批評，經濟部能源局的離岸風電合約一簽就是20年，每年660億元，20年超過1兆3000億元；細查能源局這幾年核定的離岸風電躉購費率發現，在2013到2017年費率分別為5.56元、5.61元、5.74元、5.74元及6.04元，價碼年年升高，較國外離岸風電競標價格高出一倍以上，難怪國外廠商爭相申請。

黨團也指出，依《中央法規標準法》，遴選辦法為「法規命令」形式，必須遵守60天的預告程序並送立法院，但目前遴選辦法涉及兆元標案，既不依法又以「內規」方式便宜行事，有極大瑕疵。黨團認為，目前的招標根本是拿著雞毛當令箭，未來若引起訴訟，恐怕極難收場。

黨團強調，目前離岸風電環評正加速進行，蔡政府將彰化外海分為17個區塊，業者可「自行圈地」提交環評說明書，代表未來台灣沿岸要裝設600部的離岸風機，主要集中彰化沿岸，對海洋景觀將破壞無遺。

(中國時報)