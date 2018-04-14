女統帥的第一次 實彈沒半顆

2018年04月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

劍龍級潛艦於攻擊後浮上水面驗證戰果。（陳信翰攝）

蔡英文總統13日赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，操演有別以往皆採全實彈或部分實彈操演，今年全採模擬方式，一顆實彈也沒有。（軍聞社）

蔡英文總統昨天上午赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，由於中共解放軍日前預告，18日在台灣海峽實彈射擊軍事演習，昨天操演備受關注。不過有別以往皆採全實彈或部分實彈操演，此次聯合操演全採模擬方式，一顆實彈也沒有。

基隆艦長吳慕樵上校解釋，因為這是統帥第一次戰備抽測，由於抽測必須預先公告、規畫，沒有充分時間，很難做實彈演習。

吳慕樵強調，因為實彈要很長的預置時間，而海軍現在很多能力的攻擊範圍都在視距外，所以對很多航空器、海上船隻都會有影響，所以在一般戰備的抽測下，是沒有辦法實彈。

總統登艦 獵雷艦掃雷先鋒

他說，這些海空域都要經過提前預先公告、規畫才能夠執行，所以一般抽測，就比較難做實彈的演練，海軍從收到命令至今，大概只有一周時間，來不及。

蔡總統昨天上午9時抵達蘇澳基地，實施港區要港防空作戰基地防衛戰鬥及特攻作戰演練，在聽取簡報後，下達作戰命令，支隊長隨即下令部隊，飛彈快艇緊急出港，獵雷艦做先鋒，在基隆艦兩側前方掃除水雷。

海空演習 干擾彈模擬作戰

隨後基隆艦戰管F-16分成兩批架次，對敵船團實施魚叉飛彈攻擊，但以施放火焰彈模擬，並導引沱江艦、3艘錦江艦及6艘飛彈快艇等輕快兵力分進合擊，協同對敵實施飽和攻擊，不過則以實施干擾彈模擬；接著再導引主戰艦基隆艦，對敵作戰實施多彈飽和攻擊，也以干擾彈模擬；鄭和艦艦載S-70C反潛直升機起飛，前往龜山島附近海域實施戰果評估。

基隆艦導引潛艦海龍艦後，對敵作戰艦實施潛射魚叉飛彈攻擊，再以兩枚綠色煙標模擬；潛艦在攻擊後上浮，驗證戰果；蘇澳作戰中心戰管蘇澳港機彈車組對敵作戰艦實施雄二飛彈攻擊，也是採模擬試射。

國防部強調，這次測考，不論是在空中還是水下，都是在對目標實施飽和攻擊。

(中國時報)