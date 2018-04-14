小英：沒要與對岸互別苗頭

2018年04月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

面對由於中共解放軍預告，18日在台灣海峽實彈射擊軍事演習，蔡英文總統昨天上午赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」時表示，「我出訪行程，不會受到影響」；至於登艦測考是否與大陸領導人習近平互別苗頭？總統說，過度解讀，沒有所謂互別苗頭的這件事情。

根據國防部預估，昨天投入這場操演的官兵約2500人。總統視導海軍操演結束後，對於媒體提問，總統預計17日到21日訪問非洲邦交國史瓦濟蘭，卻正逢中共解放軍的台灣海峽實彈射擊軍演，外界解讀是衝著蔡總統出訪史瓦濟蘭而來；此外，前副總統呂秀蓮日前也呼籲總統，暫停出訪一事。

總統在面對媒體提問時， 站在總統身後的國防部長隨即湊到總統耳邊表示，「這只是例行的射擊訓練」。總統則回覆媒體，「你看，部長都很積極要回答你的問題，他沒有麥克風，我回答你喔。」

總統說，這個消息國防部已在第一時間都做了說明，這是一項例行性的演習，「我們國軍都有全面掌控，也都做好相關準備」，「我對我們國軍方常有信心，所以我出訪行程，不會受到影響。」

至於被問到視導海軍，是否與大陸領導人習近平互別苗頭？總統表示，這過度解讀，這沒有所謂互別苗頭的這件事情。

蔡英文指出，國軍是全年無休、隨時備戰，來這裡也就是來測考國軍整備情況，這不是一次性的測考，而是一系列的軍事測考行程的開始，將來在適當時期都會對全體國軍做視導，就是軍事測考。

(中國時報)