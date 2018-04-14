蔡英文首次登艦出海！新聞透視－時機不對秀肌肉 閱兵自曝其短

蔡英文總統13日赴蘇澳海軍基地登上基隆艦，視導海軍的「要港防衛與快速應變」操演，圖為編號933的濟陽級軍艦發射干擾彈模擬飛彈發射。（陳信翰攝）

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中國時報

蔡英文總統昨天不應登艦看海軍測考的，時間應與大陸前天在南海的海上大閱兵錯開！因為外界一定會拿這兩場海上校閱做比較，兩相對照，光是排場上，軍方就落一大截。既然是場秀，出場就該唱作俱佳，而非自曝其短。

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大陸國家主席習近平前天親校的海上閱兵，大陸是有備而來的；共出動48艘戰艦、1萬多名兵力參演，因此，是非常有計畫的宣揚這場海上大秀，光是空拍艦隻在海面大編隊航行的畫面，就可以震懾住不少老百姓；這場海上閱兵，也的確看到大陸海軍這些年的戰力增長，達到一定的宣揚國威效果。

反觀國防部，既想操演，又不敢做，於是弄個測考名目，而且科目又訂成要港防衛，等於自我設限，雖說海軍早有準備，參演兵力也儘量灌水，但排出的兵力陣容，仍是矮人一截。

蔡總統重視三軍戰備，親自督導作戰部隊測考，也是三軍統帥的第一次，軍方更應慎重安排，而不是形成兩岸領導人海上校閱大比拚的場面，或讓外界有的誤解。海軍的測考，與大陸正規的海上校閱，實際上是兩種性質完全不同的操演。

事實上，海軍是有能力搞海上分列式的，在前海軍司令陳永康任內，2014年藉著漢光演習搭起的戲台，搬出全套作戰戰術，還讓10多艘軍艦編隊大秀海上分列式。而這場海軍的海上分列式，已有25年沒實施了，且當年只有幾艘老的陽字號艦參演。

陳永康秀的分列式，則是由成功艦與拉法葉艦掛帥，加上2艘近萬噸的紀德艦坐鎮，讓國人看出這25年，海軍戰力的成長。

昨天的海軍測考，讓人看不出海軍戰力的成長變化。此外，就算想表達與大陸對抗之意，也不該拿軍事當籌碼，這儼然是自曝其短。

(中國時報)

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