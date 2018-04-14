總統喊話 對國艦國造有信心

2018年04月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蔡英文總統昨天赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，視導結束後表示，這段時間努力後，潛水艇在國造政策裡面有一些正向、重要的發展，對國艦國造政策有很大鼓舞跟作用，「對於我們國艦國造的成功深具信心」。

蔡總統登上基隆艦，在東北海域校閱空層空域操演，全程操演約100分鐘。基隆艦長吳慕樵指出，海軍司令部於接奉三軍統帥蔡總統備戰抽測明令後，以艦隊擴大不同型艦組合編成62.9支隊，納編空軍兵力，在台灣東部海域執行「戰備抽測」聯合操演。

他說，操演場景是以假想敵空中、水面船團意圖進犯台灣領空、領海，並以特攻部隊意圖搶奪破壞我蘇澳港重要防護目標為操演想定，國軍在掌握敵情動態後，即由海軍動員港區陸戰隊兵力，與陸軍支援兵力，遂行反特攻作戰，另海上兵力編組任務支隊，在最短時間內動員戰備兵力，完成海上戰備整備，依令執行要港防空及反水面作戰。

此次操練充分展現海軍平日機動、彈性動員的戰力，並藉由聯合作戰，聯合友軍採「以小搏大」不對稱戰法、「由遠至近」的接戰殲敵節奏，達成海上殲敵目標。

總統視導結束後，罕見沒有準備致詞稿，而是在基隆艦上，發表她視導後的心得，並接受媒體提問。

蔡總統先向官兵致意，隨後指出，2016年6月4日她來此做了兩項宣示，一是打造一個戰力堅強的新的海軍，二是要打造一個新的國艦國造的政策。

她說，這次來到這裡測考，看到海軍弟兄姊妹，與空軍、陸軍協同作戰情況表現非常好，反應快速、操演靈活，「充分表現我們不對稱作戰的戰力跟特質」。

總統強調，不論在空中、水面、地下，都看到海、陸軍及路地上的甲車聯合操演，展現「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略的戰力，尤其是展現制海的能力， 更是印象深刻，跨軍種演練後，國人對於國軍的戰力及保衛國家的決心，深具信心。

(中國時報)