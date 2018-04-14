警消危勞同軍人 爭退休同酬

2018年04月14日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

反軍人年改團體「八百壯士」發言人吳斯懷（左）等人13日拜會親民黨立法院黨團尋求支持，由總召李鴻鈞（右）出面接見。（姚志平攝）

行政院拍板軍人年改版本，親民黨立法院黨團昨舉行記者會指出，警消人員與軍人同樣是危險性高、工時長的職業類別，退撫制度卻與公教人員一致，對警消不公平；因此提出《公務人員退休資遣撫卹法》修正條文，希望將警察、消防等危勞人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率計算。

退撫與公教相同 不公平

親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團向來主張，不同職業類別應給予不同的天花板、地板及退休所得替代率，當初公教年改曾建議具有職業特殊性的警消應有不同，但最後三讀通過的版本還是比照辦理。

李鴻鈞說，軍人年改比公教優渥，是擔心募兵制募不到兵，「難道就不擔心警消人力漏洞越來越大嗎？」警消、護理師等危勞人員扮演角色不輸軍人，應一視同仁。

親民黨提案指出，根據警政署統計資料，警察人員的平均死亡年齡是69歲，比一般公務人員早10年死亡。顯然工作性質的差異性，足以讓警消等危勞人員與一般公務人員有不同退休所得替代率計算的正當性，否則有失公平正義。

替代率應比照軍人計算

因此，親民黨提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，將警消等危勞人員退休所得替代率比照軍人計算，任職滿15年，替代率為50％，其後每增加1年，替代率增給2％，第36年起替代率每年增給1％，最高至40年、90％。

李鴻鈞並提及，行政院通過的軍人年改版本僅適用未來退伍的現役軍人，已經退伍的軍人就沿用舊制，只是把18％砍掉，但有資格領18％的都是服役時領不符比例的微薄薪資、參與戰爭在炮火下生存的退休軍士官，現在他們年紀都84歲以上，是弱勢中的弱勢，國家應該給予照顧。

立委陳怡潔表示，軍人年改版本送到立法院，民進黨團已經說要微調，希望不是向下修正。她也質疑，軍人年改最快要4月底、5月初才排審，為何行政院已經放話7月1日要實施，是否又將立法院當立法局，要限期通過？她呼籲民進黨政府不要說盼軍公教共體時艱，卻又汙名化他們。

八百壯士盼橘委挺釋憲

至於抗議年改團體「八百壯士捍衛權益」成員拜會黨團成員，希望親民黨立委支持釋憲，達到提案門檻。不過李鴻鈞表示，至今沒人拿過年改釋憲案要他連署，他只看過全國公務人員協會理事長李來希的版本，但內容國民黨也沒有接受。

(中國時報)