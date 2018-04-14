政院版軍改 10年增5.5億支出

2018年04月14日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

政院版軍人年改案出爐，由於俸率上限提高，退輔會精算，新制上路後10年內，將逐年增加累計多出5億5000萬元基金支出，另外退輔會預計在20日前推出網路試算系統，供外界試算。

依照退輔會試算版本，政院版年改基本公式為：每月可領金額=最後在職本俸×2×俸率。其中月退休俸起支俸率為55％，每增加服役1年，俸率增加2％，依服役實際年資計，軍官不得超過90％，士官不得超過95％。

若以中校11級本俸4萬3700元，服役年資21年（舊制15年+新制6年）為例，現行退休所得依改革前新制、舊制及優存利息三區塊加總，舊制33705+新制10488+優存利息19140，合計為6萬3333元。

政院版改革後依新制計算，為本俸43700×2×[55％+（21-20）×2％]=4萬9818元，改革前後相差1萬3515元，分10年調降，每年調降1352元。

政院版軍人年改案，退輔會在精算後，有5萬6442人會受影響，占48.31％，6萬0388人不受影響，占51.69％。政務委員林萬億表示，提高俸率上限到90％及95％，是經過蔡英文總統拍板，希望黨籍立委能支持。

知情人士說，若以去年公布50％加2.5％版本時的基礎計算，當時受影響人數比例為43.92％，則新舊版本差異至少4.39％，換言之蔡總統拍板的政院版本，受影響至少增加5000多人。

退輔會副主委呂嘉凱表示，受軍改影響的人數，士官有5050人、尉官130人、校官4萬9029人、將官2233人受影響，合計5萬6442人。

(中國時報)