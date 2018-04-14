挑戰禁忌 小英將穿褲裝見國王

2018年04月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統17日至21日將率團訪問史瓦濟蘭，由於史國規定，與王室見面或進入王宮，女性都必須穿過膝長裙，原本以為一向穿長褲的蔡總統也將入境隨俗，挑戰過膝裙裝；但外交部表示，因為蔡總統是元首，所以不需要配合穿長裙。

此外，第三天行程，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）將陪同蔡總統觀賞野生動物。

今年是台灣與非洲邦交國史瓦濟蘭建交50周年，蔡總統下周二將率團出訪，預定在台灣時間18日凌晨舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳及簽署聯合公報，這將是蔡總統上任後首度出訪非洲，但是這次規畫搭乘專機直飛史國訪問，不過境其他國家。

由於今年也是恩史瓦帝三世的50歲生日，蔡總統20日凌晨將參加恩史瓦帝三世邀宴、欣賞煙火表演並一同慶生，顯示兩國關係緊密。

由於史瓦濟蘭有不少禁忌，例如只要進入王宮或國王接見等重要王室場合，女生就要穿過膝長裙，這次隨團女記者，為了工作方便，有許多人從學校畢業後，再也沒穿過裙子，家裡連一條長裙也沒，因此頗為頭痛；外交部表示，若沒有過膝長裙，可以在長褲外面披一件沙龍。

當年馬英九擔任總統時出訪非洲友邦，隨團的勞動部長王如玄的長裙新造型，就備受外關注，最後王如玄不僅也禮貌、入境隨俗穿了過膝裙，還自備「假髮」搭配整體造型；蔡總統除了早期有穿過套裝裙，選上總統後，穿裙子的樣子就成為絕響，外界原本以為，這次出訪史瓦濟蘭，為了入境隨俗，有機會以裙裝造型示人，但是現在顯然要失望了。

此外，18日凌晨兩國將簽署聯合公報，簽署完後蔡總統隨即出席恩史瓦帝三世舉行的國宴。18日下午將參訪史瓦濟蘭技術學院，與非洲南部地區台商座談餐敘，參訪南緯實業股份有限公司、向故王索布札二世陵寢獻花致意並參觀紀念館、拜會王母等。

第三天將出席史瓦濟蘭雙慶儀式、參觀史瓦濟蘭技術團，晚間出席國王生日宴；第四天蔡總統將與隨團記者茶敘，下午恩史瓦帝三世陪同觀賞野生動物。當地時間20日下午17時15分搭機離開，預定21日中午返抵台灣。

(中國時報)