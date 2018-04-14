卡管會議延期 教部未確認違法兼職

2018年04月14日 04:10 中國時報 簡立欣 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

台大新校長管中閔1月5日獲得遴選，聘書卡在教育部逾3個月引發空前爭議，昨日由教育部長潘文忠召開的跨部會諮詢小組第二次會議臨時喊卡，潘本人也臨時排休假，外傳教育部已經認定管中閔赴陸違法兼職，教育部常務次長林騰蛟則否認已經定案，「傳聞與實際所知的情況有出入」；行政院發言人徐國勇也說，「沒有聽到這個訊息」。

台大1月10日將校長聘任案送至教育部，卻因外界陸續爆料管中閔未揭露獨董、學術論文抄襲、赴陸兼職等，之後台大遴委會破例第二次開會，也召開學術倫理委員會及臨時校務會議，分別做出「當選毫無疑義」、「論文抄襲不成案」、「遴選無效等提案全數擱置」等結論。

另台大管理學院和人事室也澄清管中閔政務官卸任後赴陸皆合法，且在廈門大學未任教、未支薪，沒指導碩博士生。不過教育部仍在4月3日清明連假前夕宣布籌組跨部會諮詢專案小組調查。

4月10日跨部會小組首次開會，但開了3小時，卻傳出對於「是否派人到大陸調查」等意見紛歧，最後散會。昨日下午1點半原訂召開第2次會議卻臨時取消，教育部長潘文忠還臨時排休假，上午校園防災活動改主祕朱楠賢出席，連重要的行政院院會也由教育部政務次長蔡清華代理。

教育部常務次長林騰蛟回應媒體表示，昨下午原定召開的跨部會小組會議後來就延期了，會延到何時還不確定；至於延期的原因，可能是因為資料沒有備齊。

媒體問及傳聞教育部已經確定管中閔赴陸違法兼職，林騰蛟連說3次「沒有」，表示跨部會小組沒開，沒討論就不可能去確認，傳聞與目前實際所知的狀況有出入；至於是否會趕得上教育部自訂的「4月中旬提供諮詢意見」，林騰蛟表示，教育部會以4月中旬做為努力目標。此外，檢方為釐清管中閔赴陸兼課，最快下周傳管出庭。

(中國時報)