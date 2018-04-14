殉職護理師 東縣爭取更高撫卹

2018年04月14日 04:10 中國時報 黃力勉 、 曹明正 ／綜合報導 ／綜合報導

黑鷹直升機殘骸12日打撈上岸後，機艙內發現2具遺體，初步研判皆為女性，幾已確定是機上唯二女性，病患家屬黃英蘭及護理師蔡邑敏。台東縣衛生局表示，蔡邑敏已獲總統府褒揚令及公務人員楷模，衛生所將會為她爭取冒險犯難撫卹。

2具遺體12日晚間運抵富岡漁港，於台東市立殯儀館冰存一晚後，13日送往台北法醫研究所檢驗DNA。台東地檢署指出，確認死者身分後，會立即開立死亡證明。

台東縣衛生局指出，蔡邑敏除有1000萬元保險理賠外，還可請領撫卹金，將於死亡證明開立，協助爭取較一般因公殉職撫卹高出近百萬元的冒險犯難撫卹；黃英蘭身分確定後，也能申請800萬元座艙險理賠。

打撈起的殘骸昨運抵高雄旗津，由旗津消防隊噴水清洗後做3D掃描，便於日後與完整黑鷹比對，並拆下螺旋槳，連夜運回松山機場停放。飛安會執行長王興中表示，殘骸還需做硬體測試、黑盒子解讀，若仍無法釐清飛安事故原因，不排除繼續打撈其餘殘骸。

飛安會主任調查官張文環說，這次打撈作業為國內首次在1000米深海成功打撈，且受限最大7級海浪，菲律賓又有熱帶氣旋，海象不好，加上深海極大高壓，船上精密設備水下攝影機、聲納，難免發生線路不良，系統短暫故障，最後仍成功創下國內紀錄。

他說，平常人生活環境為1個大氣壓，而海下1000米相當於100個大氣壓，因此得在極高壓力中完成水下攝影、定位、綑綁等作業，而第一時間發現黑鷹殘骸時，機首、機尾都沒有了，只剩機身中段部分。

(中國時報)