台塑捐起家厝 設創辦人公園

2018年04月14日 04:10 中國時報 王莫昀 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

台塑集團大手筆捐贈5筆土地及5億元，與高雄市府攜手推動台塑集團起家厝、台塑高雄廠2.5公頃土地變身為台塑創辦人王永慶、王永在昆仲公園，並成立基金會負責後續運維；高雄市長陳菊指出，此案為地方政府與企業合作，將工廠變身為歷史文物公園首例。

工廠轉型 完成任務

陳菊表示，戲獅甲是台灣第一個工業區，日本統治時為了南進，成立了以軍事為主的工業區，奠定高雄成為台灣最重要「工業城市」的基礎。64年前的台塑，是美援支持下的民營企業，如今已成為石化王國。高雄市透過都市計畫，將滿布煙囪的工業區轉型為生態、文創、觀光高附加價值產業的「亞洲新灣區」，其中也攜手台塑，將台塑高雄廠「起家厝」轉化為永續營運且具公共性的工業遺址及博物館，見證企業社會責任。

王永慶長女、台塑企業資深副總王貴雲也說，回顧64年前台塑在此成立，興建了台灣第一座PVC工廠，日產量只有4公噸，發展到今天，日產能已經高達1萬噸，成為全世界第二大PVC生產廠，感謝政府租地給台塑建廠並扶植台塑起步，讓高雄廠區成為全國第一座塑膠廠，自此蓬勃發展，並發展成為石化產業上下游垂直整合的台塑企業。

會後，台塑集團總裁王文淵表示，隨著近年高雄市城市發展，台塑高雄廠配合市府推動亞洲新灣區的都市計畫，功成身退完成歷史任務，留下見證工業發展的創辦人及員工辦公室宿舍群資材倉庫等，由工廠轉型人文公園。

見證歷史 軌跡可循

坐在台下的王永慶夫人李寶珠看著大螢幕播放著台塑高雄廠的歷史軌跡，頗有所感，頻頻與身旁的台塑常委王瑞華低語。

步入這座台塑集團起家厝，相關歷史建物處處透露著王永慶、王永在勤勞樸實、律人律己的企業風範，辦公室保留著使用了60年餘的辦公桌椅，當時王永慶、王永在與台塑最高顧問王金樹3人同在一室辦公，3人桌椅、衣架等原汁原味保留下來，連白色珠子已泛黃的老算盤、紙鎮等也還留在抽屜內。台塑主管指著壁磚說，這是台塑第一代產品，建物設計也都考慮通風、節能。

在廠區內，還可看到台塑治軍嚴格的警語，為了廠區安全，要求禁帶火種，違者每次重罰1萬元；嚴禁借、冒用入廠證，違者罰5萬元，若是吃檳榔、帶攝影器材進廠區會被處萬元罰金。

(中國時報)