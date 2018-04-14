台股萬點 近3成上班族虧錢

2018年04月14日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台股繼去年5月站上萬點以來，今年首季再漲276點，偏多格局尚未打破，是史上最長萬點行情；但yes123求職網昨公布「上班族省錢抗漲與投資理財調查」顯示，有高達26.5%上班族帳面虧損或已停損出場。

選股耗時費力 門檻提高

國內分析師指出，投資台股不賺錢，除了投資人追高的因素外，很多是個股操作的散戶，分析師進一步分析，台股結構已經改變，這波漲的股票多集中在大立光、台積電等特定幾檔股票；以台積電為例，外資持股高達8成，其餘的2成中，很高比例又掌握在法人手中，更簡單地說，台積電從100多元漲到244元，對大多數的小資族來說，只能望洋興嘆。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股仍有不少好公司、好標的，但對投資新手、忙碌的上班族而言，選股是耗時費力的事，加上許多好公司股票動輒數10萬元，提高了投資門檻。

現年47歲、曾是理化代課老師的周文偉表示，孩子出生、龐大的經濟壓力，讓他想投資理財、多賺點奶粉錢，早年投資股票非常關注明牌訊息，但總是虧損出場、付出龐大的學費代價，30歲時身上只有房貸負債、被套牢或變成壁紙的股票；13年前他才悟出，存股不是真的「隨時買、不要賣」，而是從逛街、開車、生活細節中挖掘好的類股，舉例來說，通路多、有轉投資效益的超商，以及關注養生的食品類股，就是很好的配置選擇。

爭取多元收益 分散風險

yes123求職網調查同時顯示，85%上班族曾有投資理財的行動，理財工具包括基金、股票、保險、銀行定存以及外幣。

上班族多有相對長期、穩定的收入，在全球股市處於高檔、隨時有下檔風險下，摩根新興雙利平衡基金產品經理張乃文建議，股、債兼具的基金是不錯的選擇，因為這類基金有別於傳統股債平衡，可同時納入股票、債券等標的，不僅能適度參與股市投資，還有債券支撐下檔風險，更能有效分散波動風險、爭取多元收益。

(中國時報)