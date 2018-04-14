港幣跌不休 與人幣掛鉤呼聲起

今年以來港幣兌美元匯率持續走低，13日更再度跌破聯繫匯率7.85兌換保證區間，引來市場加快港幣與人民幣掛鉤的呼聲。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

港幣兌美元匯率跌不休，已經貶至33年來低點，昨日更一度跌破7.85弱方兌換保證水平，衝擊香港緊盯美元的聯繫匯率制度，市場上港幣脫鉤美元，和人民幣掛鉤的呼聲四起。對此，香港金管局指出，目前條件尚未成熟。

面對港幣觸及弱方兌換保證水平，金管局為保衛港幣，出手買進港幣，累計12日及13日共兩次買入32.58億港幣，這也是香港近13年來首度進場干預港幣。

香港金管局是在2005年推出聯繫匯率兌換保證區間，根據香港實行的聯繫匯率制度，港元兌美元的中心匯率是7.80，上下浮動區間為7.75~7.85，當匯率觸及7.75強兌換保證水平時，香港金管局會出手買美元、拋港幣，當匯率觸及7.85的弱兌換保證水平時，金管局會出手買港幣、拋美元。

造成這次港幣大跌原因，市場人士分析，主要是美聯準會加快升息腳步下，拉大與香港的利率水平，造成資金大量外流，致港幣兌美元今年初以來持續貶值，甚至已經貶至33年新低。

近日港幣兌美元又持續下探，12日，港府出手買入8.16億港幣，這是2005年推出聯繫匯率兌換保證區間以來，香港金管局首次買進本幣。但13日，港元持續弱勢，再度觸發7.85弱方兌換保證，港府凌晨再買入24.42億港幣，累計兩次出手，合計買入32.58億港元。

面對大陸崛起，再加上日前大陸國家主席習近平宣示擴大金融市場開放，並視為大陸的第二次改革，預料人民幣國際化進程將提速，也因此市場不斷有消息傳出，香港經濟在回歸後對大陸的依存度持續升高，港元或會與美元脫鉤、選擇與人民幣掛鉤。

香港金管局副總裁李達志表示，港元與人民幣掛鉤條件仍未成熟，機會暫時不大。據了解，金管局總裁陳德霖先前曾指出，將港元與人民幣掛鉤必須符合4個先決條件：包括人民幣可完全自由兌換，大陸資本帳完全開放，金融市場有足夠深度與廣度，支援港元貨幣基礎，以及陸港經濟體的經濟周期同步。

(中國時報)

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