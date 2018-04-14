買長榮北美航線 NBA門票等你拿

長榮航空13日宣布與NBA合作，讓搭乘長榮航空的旅客有機會獲得包含NBA冠軍賽門票等大禮，並邀請到NBA傳奇灌籃王理查森(Jason Richardson)（後排右二），NBA台灣副總裁高培明（後排左二）與長榮航空發言人柯金成（後排左三）啟動儀式。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

長榮航空與美國職籃NBA合作，推出買機票抽門票活動，並邀請NBA傳奇灌籃王理查森（Jason Richardson）代言，即日起至11月30日購買台北前往北美航線的機票，即可登錄參加抽獎，最大獎項為2人成行「長榮航空北美不限航點豪華經濟艙機票及NBA 2017-2018賽季冠軍賽門票」，將於5月23日抽出。

長榮航空配合此次與NBA合作，在即將展開的夏季線上旅展（4月16日至5月13日），於官網及EVA Mobile App推出北美航線機票優惠，台北－溫哥華含稅只要1萬9868元起、台北－洛杉磯含稅2萬723起、台北－芝加哥含稅2萬4083元起。

買機票抽NBA門票活動，則自即日起至11月30日止，民眾購買台北前往北美的機票並在活動網站登錄，即可參加抽獎，獎項包括NBA球星簽名品30個、7月份NBA現役球星見面會10名、7月份NBA現役球星與啦啦隊見面會30名、2018-2019賽季NBA耶誕大賽門票15名（1人中獎2人成行），以及最大獎NBA冠軍賽門票+北美不限航點豪經艙機票1名（1人中獎2人成行）。

曾在2002與2003年拿下NBA灌籃王的理查森，昨向台灣的球迷喊話，一起搭乘長榮到美國支持NBA賽事，並分享他的老東家金州勇士隊，仍是今年最有奪冠實力的隊伍。理查森笑說，自己搭乘長榮航空到台灣，過程中相當舒適，讓他幾乎沒有時差，很期待接下來逛台北的景點。

長榮航空發言人柯金成表示，目前長榮飛北美8航點、每周82航班，各航點幾乎都擁有自己的NBA球隊，旅行不只是玩樂、探親或出差，也可以是參加一場運動賽事，為自己帶來不同的體驗，希望透過這波活動，能帶動更多台灣旅客搭乘長榮去北美旅行。

(中國時報)

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