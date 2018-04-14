當沖降稅延至2021年底 三讀通過

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中國時報
／台北報導

立法院昨天三讀通過《證券交易稅條例》修正案，當沖降稅優惠措施再延長44個月至2021年底，同時將證券商自營部位的當沖交易納入稅率減半範圍。

提案修正的國民黨立委曾銘宗指出，當沖交易有3項功能，包括投資、投機、避險，2014年他任金管會主委時開放台灣可以進行當沖交易，當時已經占台股交易量20％，等於一天增加100億元交易量。

曾銘宗表示，當沖交易在國外是非常普遍的交易形式，尤其是在先進國家，像是美國的當沖交易就占交易量高達45％，日本也有40％，香港和新加坡則是占20％左右。

立法院去年修正通過《證券交易稅條例》修正案，當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，實施一年，到今年4月27日止。行政院提案延長3年，朝野立委也分別提案延長時間，或是維持常態化、永久化。

財政部指出，我國當沖證交稅調降為千分之1.5後，對於整體交易量、證券商都能有所幫助，更具競爭力。曾銘宗說，當沖降稅對於提高股市交易動能、擴大交易量確實有幫助，樂見法案完成三讀。

不過，延長當沖降稅期限昨雖順利三讀，但現股當沖降稅帶動台股的成交量，也衍生出不少亂象，更引來台股淪為賭場的質疑，也因此，當沖降稅優惠措施延長至2021年後，也有人認為是在政策買票。

根據昨日三讀修正條文，明訂2017年4月28日起至2021年12月31日止，同一證券商受託買賣或自2018年4月28日起至2021年12月31日止證券商自行買賣，同一帳戶於同一營業日現款買進與現券賣出同種類同數量之上市或上櫃股票，於賣出時，按每次交易成交價格依千分之1.5稅率課徵證券交易稅。

(中國時報)

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