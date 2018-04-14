川金會討論無核化時限、補償！北韓棄核 向美國開5條件

南韓工人13日在首都的「首爾廣場」草坪上栽種花卉，布置成朝鮮半島的形狀。南北韓高峰會議（文金會）將於本月27日登場，南韓民眾都希望峰會圓滿成功。 （美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩將於5月或6月初舉行「川金會」。南韓《韓民族日報》引述消息人士的話說，最近兩國為籌備峰會進行接觸，北韓提出放棄核武的5項條件。

美朝建交 不攻打北韓

報導引述消息人士的話說，北韓要求：1.美國從南韓撤出核戰略設備、2.南韓與美國聯合軍演時停止出動戰略武器、3.保證不使用常規武器及核武攻擊北韓、4.將停戰協定改為和平協定，5.美國與北韓建交。

值得一提的是，北韓並未要求撤離駐韓美軍，且表明今後若政權安全獲得保障，也不會要求美軍撤出南韓。

未要求駐韓美軍撤離

青瓦台國家安保室長鄭義溶率領的特使團3月初訪問北韓時，平壤當局即明確告知，北韓面對的軍事威脅全然消除、政權安全也獲得保障，北韓便沒有理由擁核。

報導稱，北韓若真的願意棄核，美方對締結和平協定或美朝建交抱持正面態度。不過，基於會談不能重蹈覆轍的原則，美方立場是將最大限度地壓縮無核化時間。

消息人士透露，川普政府定下的「無核化時限」，大致是一年左右，不過也可能在協商過程中因技術性問題等延長到兩年左右。據傳，美國把川普首任任期結束的2020年底完成無核化目標設為底線。

川普預定時限 1~2年

消息人士還說，這次「川金會」將只確定「無核化時限」及「關於無核化及補償的基本原則」兩項，具體路線圖將在後續工作會談磋商。

另外，美國國務卿提名人、現任中情局局長蓬佩奧在國會提名聽證會上表示，除非北韓採取不可逆的措施放棄核武，否則不應期待從與美國的談判中獲得回報。

蓬佩奧被問到是否相信北韓會同意放棄核武時表示，歷史顯示「不容樂觀」，他也表示，過去幾次談判，美國與世界都太早放鬆制裁。他說：「總統與政府這次不打算重蹈覆轍，要確保…我們得到希望達成的永久且不可逆的結果，才會給（北韓）回報。這是個艱難任務。」他說：「川普不是在談判桌上玩遊戲的人，我也不是。」

(中國時報)

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