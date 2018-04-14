川普髮夾彎 考慮重返TPP

2018年04月14日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓12日電 ／華盛頓12日電

美國總統川普12日表示，願考慮重新加入「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)，他並指示白宮經濟委員會主任庫德洛和美國貿易代表萊特海澤對美國返回TPP的可行性進行評估。

川普在白宮與美國幾個農業大州州長和國會議員見面會談。由於川普政府對進口鋼鋁加徵關稅，大陸也針對美國農產品祭出關稅作為反擊，引發美國農民擔憂，許多農業州在2016年大選時支持川普。

與會的聯邦參議院農業委員會主席、堪薩斯州共和黨參議員羅伯茲於會議結束後告訴媒體，川普指示庫德洛和萊特海澤，「看看我們能否再考慮一下TPP，這對所有農業地區當然會是好消息。」羅伯茲本人對此「非常感動」。

TPP是川普上台後第一個以總統身份簽署行政命令退出的協議。如今川普改變心意研究重新加入TPP，受到農業州的歡迎。但白宮否認川普立場「突然」轉變，宣稱他今年1月出席達沃斯世界經濟論壇時就表達了此一立場。當時他說，「若和以前締結的協定相比內容更好的話，就加入TPP。」

12日與會的內布拉斯加州聯邦參議員薩斯表示，川普在會上幾次提到重新加入TPP。不過，薩斯對川普這一表態仍持謹慎態度。他說，川普喜歡天馬行空，總是有很多想法。

TPP是美國前歐巴馬政府重返亞太政策的經濟支柱，被認為是美國抗衡中國大陸崛起的方式之一。主張美國應重新加入TPP者認為，在目前美陸貿易爭端白熱化前提下，這項多邊性貿易協議可強化美國的地位，因為大陸不是TPP成員。

川普宣布退出TPP時，曾引起華府學者專家一片批評，認為這麼做在戰略上有利大陸，因為美國選擇退出之際，大陸正加強在亞太地區的貿易掌控局面。

(中國時報)