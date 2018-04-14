日歡迎美回歸 但不能重協商

2018年04月14日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普聲稱如果能達成更好的協議，將研究重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）。對此日本外務大臣河野太郎表示，如果美國真的願意重回TPP，是非常令人高興的事；但他也說：「不可能刪除TPP協定的某一部分，然後重新開始談判」，川普想要改變TPP當中原本不利美國的部分後重新加入的意圖，恐怕不易達成。川普與日本首相安倍晉三即將見面，屆時雙方將當面討論此事。

身兼TPP負責閣員的日本經濟財政大臣茂木敏充13日說，川普如果能正確評價TPP的意義與效果的話，他們表示歡迎。但日本共同社報導，對美國將把對其有利的重新談判作為重返條件，茂木表示：「（TPP）是周密協調參加國利害關係後達成的協定。僅抽出一部分重新談判極為困難。」

不過茂木仍在內閣會議後的記者會上稱，在預定17日舉行的日美峰會上「期待確認美國對於貿易政策的想法，展開建設性討論」。安倍也有意讓曾負責TPP談判的茂木一同訪美出席峰會，說明TPP的協商經過與現況。但是否隨安倍訪美，茂木稱仍在規畫中。

對川普的真實意圖，日方也有不少疑慮，日本財務相麻生太郎認為川普的發言「可能還會變化」，認為難以推測川普的真實意圖。日本經濟新聞分析，川普對日美經濟對話無法取得切實成果焦慮。因此，他本次的發言可能是「美方在日美貿易攻防中對日本的牽制」。

日本經濟新聞也憂心，如果真的如川普所願重新談判，各國恐都將各自提新要求，原本達成的談判內容恐前功盡棄。

(中國時報)