俄警告美 別讓情勢無可挽回…

2018年04月14日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普放話要對敘利亞動用化學武器進行懲罰，俄羅斯駐聯合國大使涅班齊亞12日警告美國，對敘利亞動武引發美俄兵戎相見並非不可能，希望情勢不要發展到無可挽回的地步。

涅班齊亞當天參加安理會針對敘利亞局勢的閉門協商時稱，俄方對目前敘利亞情勢升溫非常擔憂，他呼籲美國及其盟友不要對一個主權國家採取軍事行動。至於美國對敘利亞動武是否會引發美俄戰爭的問題，他說，不能排除這種可能性，「因為我們看到華盛頓發出的訊息，他們非常好戰」，現在當務之急是避免戰爭。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在例行記者會上說，對於所謂的敘利亞化武攻擊問題，俄羅斯軍醫和防化專家已進入敘首都大馬士革東古塔地區的杜馬城展開調查，但是未發現有使用化武的跡象，也沒有發現任何遭化武攻擊的傷者。

扎哈羅娃宣稱，西方國家對俄方有力的調查證據置之不理，美國方面甚至指責、威脅敘利亞政府和俄羅斯，這些舉動對當前敘利亞情勢造成嚴重威脅。俄方提醒西方國家保持理智，仔細考慮威脅性言論以及預謀行動可能帶來的後果。

俄媒13日報導，俄軍事飛行監測中心監測到7架美海軍偵察機飛到敘利亞東部海岸附近，對俄軍事基地進行偵察。

對於波譎雲詭的敘利亞局勢，美國總統川普12日聲稱會與顧問舉行會議，承諾「很快會有決定」。但他在推文中對發動軍事攻擊的時機含糊其辭。他清晨的推文說：「我們從來沒說過何時會攻擊敘利亞。這個時間可能非常快，也可能根本不會這麼快。」

白宮則在同一天表示，川普雖會晤國安團隊，但並未就回應敘利亞疑似化武攻擊作出「最後決定」。

(中國時報)