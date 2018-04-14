國台辦：有足夠能力挫敗台獨

2018年04月14日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 江靜玲 ／北京──華盛頓報導 ／北京──華盛頓報導

針對大陸《環球時報》社評指解放軍18日將在台海實彈軍演，「就是衝著賴清德來」，大陸國台辦昨晚表示，有足夠能力挫敗任何形式台獨。至於是否意味北京有意加快統一進程，大陸涉台學者表示，軍演是針對台灣獨派勢力，而非人民，大陸和平統一決心，不因台獨勢力蠢動而動搖。

美國國務院12日指稱，對大陸日益增長的軍事能力和相關戰略意圖缺乏透明度，表示關切；重申美國反對任何改變台海現狀的片面行動。美國國防部發言人表示，美國支持自由開放的印度──太平洋，並承認以國際法為依據，賦與所有國家自由和合法的航行與領空權。

陸委會籲兩岸和平重要

國台辦發言人馬曉光以新聞稿強調，大陸已多次表明堅定反對台獨的嚴正立場；大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。針對大陸軍演，陸委會主委陳明通昨表示，這更讓人懷念已故海基會董事長辜振甫強調的「兩岸和平非常重要」。

北京聯合大學台研院副院長李振廣指出，實彈軍演部分理由當然出於震懾台灣獨派勢力；特別是賴清德上任後，兩次在立院表明是台獨工作者及《公投法》門檻下修後，不少獨派抓住漏洞，頻推動各類獨立、正名公投。

學者認為和統進程沒變

這是否意味陸方將加快兩岸統一進程，李振廣強調，大陸對台大政方針沒變，盡最大努力推動和平統一進程也沒變化。這次實彈軍演不是以台灣人民為敵，只是針對台獨分子給予嚴厲警告。

軍演非以台灣人民為敵

大陸軍演強硬態勢，或將引發反彈，李振廣直言，台灣民意複雜，各種聲音都有；台海軍演必然引起獨派聲音強烈不滿，但也別忘了，一定也會有人支持北京做法，希望藉此挫挫獨派銳氣。

至於前南京軍區副司令員王洪光日前放話，解放軍100個小時可拿下台灣。副參謀總長陳寶瑜立院備詢強調「不可能」。對此，上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯說，這種噴口水式回應，無益台灣民眾福祉；包承柯強調，重點不在大陸多久可拿下台灣，而是兩岸統一進程牢牢掌握在大陸手裡；台灣最好跟大陸相向而行，困獸之鬥沒有出路。

(中國時報)