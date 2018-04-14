新聞透視－陸亮劍 意在震懾台獨

2018年04月14日 04:10 中國時報 陳柏廷

大陸解放軍台海實彈軍演登場在即，大秀軍事肌肉之餘，一定程度上也折射出北京當局難題。事實上，大陸對台海軍事「亮劍」的分寸拿捏始終很小心；此次軍演雖是瞄準台海，但實彈射擊範圍有限。對大陸而言，這場警告意味濃厚的軍演，絕非「96台海軍事危機」翻版，不是要對台全面軍事打擊，而是要震懾台獨勢力而已。

大陸解放軍18日將在泉州外海實戰軍演，所為何來，撇除為俄羅斯制約華盛頓在敘利亞的行動外，劍指台灣當局自是不在話下。只是這場可能引發兩岸針鋒相對的台海軍演，背後也一定程度折射出北京當局的難點所在。

上述說法乍看令人有些疑惑。畢竟兩岸綜合力量天差地遠，北京無論在政治、經濟乃至軍事層面上，都牢牢掌握兩岸關係的主動權；發動一場實彈軍演可謂小菜一碟，何難之有？

平心而論，近年來大陸軍艦機繞台已常態化，遼寧艦航母穿越台灣海峽時有所聞，但對北京而言，從96年台海飛彈危機，間接引發台灣民意反彈的「非預期後果」，讓北京對在台海施展軍事硬拳手段，分寸拿捏再拿捏。

畢竟，1996年大陸向台灣發射多枚飛彈後，非旦沒有「唬住」時任總統李登輝，反而助長其在台灣民眾中的政治聲望，更重要的是，還造成台灣民意同仇敵愾，對大陸極度不滿。

儘管當前兩岸形勢與96年已大不相同；特別是中共總書記習近平又喊出兩岸一家親，希望拉近兩岸心靈距離，也增添這場軍演火力拿捏的困難度。從軍演座標看，雖然方向是瞄準台海，但射擊範圍主要落在泉州外領海內。

對大陸而言，台海實彈軍演，絕不是要重新炮製「96台海軍事危機」；換言之，該軍演不是要對台發動全面軍事打擊的風向球，因北京的敵人從來不是台灣人民，而是蠢動台獨勢力；看昨日國台辦回應已很明顯。

(中國時報)