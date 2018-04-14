培里認陸單純軍演 台應鎮定

2018年04月14日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國前國防部長威廉．培里旋風訪台，鑒於大陸近來在南海、台灣海峽動作頻頻，昨天受訪時指出，大陸是單純軍事演習，只要沒有侵犯台灣領土與主權，應該保持鎮定。

培里曾參與核戰威脅處理決策，阻止古巴飛彈危機。國防部長任內，適逢1996年台灣首度總統直選引發台海危機，當時培里建議柯林頓總統，派遣兩支航空母艦戰鬥群前來，穩住台海緊張關係。培里本次來台，主要是宣傳著作《核戰邊緣》中譯版。

解放軍18日將在台海實彈射擊演習。培里表示，大陸說是演習，台灣就接受這樣的說法，「中共只是想要藉武力展示，再次強調這塊區域誰擁有最強火力。」只要不侵犯台灣領土與主權，保持鎮定就好了。他強調，1996年那次就不只是演習，而是對台灣軍事壓迫，美國才有強硬反應。

被問到大陸武力犯台，美國是否相助？培里表示，幾十年來美國對此態度都很一致，相信沒有改變。只要大陸對台灣有軍事行動，美國都會相助，然而，若是台灣主動挑起紛爭，美國不會出手。兩者有很多「詮釋」空間。

他認為，比起1996年，現在兩岸民航、經濟交流更加穩固茁壯，實在看不出來大陸有什麼理由對台灣發起軍事行動，他也對於台灣防衛與安全更有信心。

台灣想向美購買F-35戰機，始終未獲正面回應。培里認為台灣已有優秀的上一代戰機，只要加強訓練飛行員及空對空飛彈火力即可，F-35過於昂貴，沒必要。

對於美陸貿易糾紛，培里附和前外交部長胡志強論點，美陸並不會發生真正貿易戰，他雖不是經濟學家，但堅信自由貿易。

至於南海會否發生美陸衝突，培里說，沒有任何國家會蓄意開戰，但在南海區域，大陸堅稱是他們不可分割領域，美國認為是國際水域，儘管兩國領導者不想開戰，但的確創造了容易發生衝突情境，不過應會很快被控制。

(中國時報)