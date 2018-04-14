培里認陸單純軍演 台應鎮定

前外交部長胡志強（左）13日出席美國前國防部部長威廉‧培里（右）新書發表會，特別分享1996年台海危機時任外交部長所遭遇情況，也與培里討論核戰爆發的可能性。 （鄭任南攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

美國前國防部長威廉．培里旋風訪台，鑒於大陸近來在南海、台灣海峽動作頻頻，昨天受訪時指出，大陸是單純軍事演習，只要沒有侵犯台灣領土與主權，應該保持鎮定。

培里曾參與核戰威脅處理決策，阻止古巴飛彈危機。國防部長任內，適逢1996年台灣首度總統直選引發台海危機，當時培里建議柯林頓總統，派遣兩支航空母艦戰鬥群前來，穩住台海緊張關係。培里本次來台，主要是宣傳著作《核戰邊緣》中譯版。

解放軍18日將在台海實彈射擊演習。培里表示，大陸說是演習，台灣就接受這樣的說法，「中共只是想要藉武力展示，再次強調這塊區域誰擁有最強火力。」只要不侵犯台灣領土與主權，保持鎮定就好了。他強調，1996年那次就不只是演習，而是對台灣軍事壓迫，美國才有強硬反應。

被問到大陸武力犯台，美國是否相助？培里表示，幾十年來美國對此態度都很一致，相信沒有改變。只要大陸對台灣有軍事行動，美國都會相助，然而，若是台灣主動挑起紛爭，美國不會出手。兩者有很多「詮釋」空間。

他認為，比起1996年，現在兩岸民航、經濟交流更加穩固茁壯，實在看不出來大陸有什麼理由對台灣發起軍事行動，他也對於台灣防衛與安全更有信心。

台灣想向美購買F-35戰機，始終未獲正面回應。培里認為台灣已有優秀的上一代戰機，只要加強訓練飛行員及空對空飛彈火力即可，F-35過於昂貴，沒必要。

對於美陸貿易糾紛，培里附和前外交部長胡志強論點，美陸並不會發生真正貿易戰，他雖不是經濟學家，但堅信自由貿易。

至於南海會否發生美陸衝突，培里說，沒有任何國家會蓄意開戰，但在南海區域，大陸堅稱是他們不可分割領域，美國認為是國際水域，儘管兩國領導者不想開戰，但的確創造了容易發生衝突情境，不過應會很快被控制。

(中國時報)

新聞透視－陸亮劍 意在震懾台獨 海南決設自貿區 推進自貿港

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。