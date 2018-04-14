海南決設自貿區 推進自貿港

2018年04月14日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸國家主席習近平昨日在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會宣布，決在海南全島設立自由貿易試驗區、逐步探索海南推進自由貿易港建設。強調這是彰顯大陸擴大對外開放、積極推動經濟全球化決心。

鳳凰網分析，自貿港是自貿區的升級，雖然只是一字之差，自貿港通常被視為開放程度最高的自貿區，在自貿港裡海關一線真正放開，貨物自由流動，取消或最大程度簡化入港貨物的貿易管制措施，簡化一線申報手續。

習近平致詞表示，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區以及自由貿易港建設。分階段建立自由貿易港政策和制度體系，是著眼於國際與國內發展大局，深入調研統籌的重大決策。

習近平指出，今年是大陸改革開放40周年，也是海南建省辦經濟特區30周年。興辦經濟特區，是大陸推進改革開放和社會主義現代化建設作出的重大決策。40年來，深圳、珠海、汕頭、廈門及海南5個經濟特區為大陸發展「勇立潮頭、開拓壯麗篇章」；證明中共11屆三中全會以來的路線完全正確。

中共1978年11屆三中全會，確立鄧小平領導大陸改革開放關鍵時刻。習近平宣示開放決心，再度肯定鄧小平功績。外媒曾預測這次從博鰲論壇、海上閱兵到海南建省辦經濟特區30年，會是習近平版的「南巡講話」，重要意義媲美鄧小平1992年南巡講話。

大陸全國人大七屆一次會議於1988年4月13日正式批准設立海南省，建立海南經濟特區。如今支持海南全島建設自貿試驗區、海南建設中國特色自貿港，堪稱中共送給海南最好的生日禮物。

自由貿易試驗區是大陸設立的自由貿易園區，是指在主權國家或者地區關境以外，畫出特定區域，准許外國商品豁免關稅自由進出。

從國際常規上看，自由貿易港往往是港口等交通物流中心，在關稅方面給予優惠，方便國際貿易船隻出入港，進行裝卸、儲存與過境中轉等。

(中國時報)