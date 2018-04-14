陸梵建交卡關 時殷弘質疑有新阻礙

大陸國務院參事、知名國際關係學者時殷弘。（鄧博仁攝）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

「如果不是主教任命問題，陸梵建交可能早就解決了。」對於不時傳聞台灣的歐洲唯一邦交國梵蒂岡，即將與大陸建交；大陸國務院參事、知名國際關係學者時殷弘昨天在政治大學指出，陸梵問題關鍵不在台灣，而在於主教任命權。他坦言，根據近期種種跡象顯示，陸梵建交目前可能又遭受阻礙。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘，應政大東亞所之邀來台發表系列演講，昨第一場主題「中國對外戰略探求（2012年底至今）」在現場提問「陸梵任命主教問題是否可能達到共識、進而建交」，時殷弘表示，主教任命議題陸梵談了很多年，畢竟還是關鍵性爭議，特別是江澤民時期以後，宗教能不能由國家掌控，對中共來說就是重大政治問題。

時殷弘指出，若梵陸建交的條件是主教完全由梵蒂岡任命，大陸自然不能同意，因此一來一往談了多年。但是梵蒂岡也願意妥協，即實際上是讓北京選定大陸主教人選，但形式上還是由梵蒂岡替主教戴上帽子，這也是一種雙方妥協方式。

時殷弘說，本月初，大陸國務院公布《宗教自由白皮書》，現已併入統戰部的前國家宗教局副局長陳宗榮，在記者會被追問陸梵主教任命談判進度表示，主教任命屬「大陸主權問題」，意即還是要由大陸任命，梵蒂岡則無回應。對此，他坦言「我都懷疑陸梵建交可能又碰到新的障礙」，即便過去有所進展，目前恐怕又遭遇阻礙，雙方對於主教任命還未達成協議。

(中國時報)

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