牛頭牌逃稅 老總家藏5000萬

2018年04月14日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

生產「牛頭牌沙茶醬」出名的好帝一食品，爆發總經理劉珀秀利用虛設紙上境外公司，高賣低報牛頭牌產品涉及逃漏營利事業所得稅1億1686萬餘元，劉還侵占公款3億5961萬餘元。台南地檢署13日依違反商業會計法等罪嫌，起訴劉珀秀與5名員工，還扣押劉的財產3億5741萬元。

好帝一食品強調，公司是做合法的移轉訂價交易，對檢方起訴甚感遺憾，目前進入司法階段，靜待未來審理。

高賣低報 逃稅上億元

調查局台南市調查處接獲告發，指好帝一食品利用虛設的紙上境外公司，隱匿海外營收逃漏營所稅，經報請台南地檢署指揮偵辦，持搜索票前往好帝一、劉珀秀住處等10處搜索，當場扣得銷售、帳戶交易及出口、付款流程等資料，還在劉家查扣現金5000萬元，引起側目。

檢方發現，62歲劉珀秀是好帝一公司創辦人三女，擔任公司總經理兼財務經理，2003年4月8日起，涉嫌利用不知情友人名義，分別在模里西斯、美國、香港、汶萊等地設立紙上境外公司，並開立紙上境外公司的境外金融帳戶。

2006年到2016年利用好帝一將牛頭牌沙茶醬、紅蔥醬等產品，銷往美國、加拿大等地經銷商機會，先指示前後任副總經理67歲傅開運、54歲林志穎，決定產品實際銷售價，再指示外貿業務承辦人員梁雅惠、胡迦茵等人，填製實際銷售金額7成的商業發票及統一發票，作為出口報關價，先賣給紙上境外公司後，再由紙上境外公司以全額銷售給美加地區的經銷商，藉此逃漏營所稅。

好帝一食品 辯稱合法

檢方清查，好帝一11年間共短報銷貨收入4億900萬多元，逃漏營所稅1億1686萬1360元；同時，劉珀秀還將好帝一截留境外的金融帳戶款項，匯入她掌控的境外金融帳戶，作為投資理財、借款他人或家庭開銷之用，共侵占3億5961萬8386元。為保全日後犯罪所得的追繳，兩度向法院聲請，獲准扣押劉婦現金、不動產及帳戶存款共3億5741萬元。

(中國時報)