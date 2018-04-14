永和綠寶石公園 毛小孩天堂

新北市永和綠寶石寵物公園是全市評比第一的寵物公園。飼主可以在此休息享受愜意的下午，又無須擔心毛小孩失控跑丟。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市永和綠寶石寵物公園2013年啟用，目前是全市評比第一的寵物公園，除了整個公園以鐵欄杆圍住外，入口處還設置重重關卡，有效防止毛小孩失控跑丟，園區裡還有翹翹板、跳輪胎、波浪橋等設施，讓毛小孩輕鬆消耗旺盛精力。

雙和區是全台人口密度最高的地方，取名為「綠寶石運動河濱公園」寓意是在人口稠密的都市中，廣闊綠地如同寶石一樣珍貴，公園內設有專屬的寵物公園，寵物公園更是全市評比第一。

河濱遼闊 設施很完整

永和綠寶石河濱公園占地遼闊，包含停車場、寵物公園、籃球場、溜冰場、網球場、排球場、羽球場、足球場、腳踏車越野練習場、棒球場、行人徒步區、休閒廣場、觀光苗圃區、槌球場、景觀步道與低水護岸。

新北市動保處在寵物公園內規畫鐵環隧道、跳高輪胎架、A型板、獨木橋、波浪棧道、跨欄、翹翹板、休息椅、狗便垃圾桶、便袋等設施，寵物相關宣導也相當完整，是許多毛小孩的天堂。

重重關卡 不怕狗丟失

此外，公園裡設有許多讓飼主可以休息的椅子，毛小孩在公園內盡情奔跑同時，飼主可以在此休息，享受一下愜意的下午又無須擔心毛小孩失控跑丟。

動保處長陳淵泉表示，民眾開車行經中正橋旁，不必上橋直接左轉，銜接環河西路，穿越橋下後隨即右轉入中正橫移門就可抵達，或是搭捷運至頂溪站，步行約5至10分鐘。

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(中國時報)

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