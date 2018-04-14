超萌吉娃娃 睡覺屁股翹高高

2018年04月14日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 、 莊旻靜 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園一隻吉娃娃「阿福」外表和一般小狗沒有不同，但卻有個「怪癖」，睡覺堅持屁股要翹高高，有時滑落還會趕緊恢復到原本的「翹屁」姿勢，模樣超逗趣，飼主劉小姐一度把牠拍成影片放上網，引發網友熱議，直讚「超萌」。

科技人認養橘貓牽情緣

飼主劉小姐說，以前有養一隻吉娃娃「阿呆」，「阿呆」過世時，友人飼養的吉娃娃剛好生小狗，丈夫擔心她太難過，連忙商請朋友割愛才出生1.5個月的「阿福」，從此阿福就成為家中的一份子。

劉小姐笑著分享，阿福來大概半年，睡覺時突然開始「翹屁股」，呈現頭低趴前腳、臀高伸後腳的姿勢，就算用手壓平或推倒，馬上又會「恢復」翹臀，有時阿福自己睡到重心不穩、歪向一邊，不久就會自動「回到原位」，維持數小時都不變，一度擔心詢問獸醫也無解，「好像這樣牠才睡得著！」

在科技業任職的張富棋4年前無意間在PTT新竹版上面，看到奶貓認養訊息，當時剛與前女友分手的他，認養了橘貓「白襪」，但白襪不久後因病過世，讓張富棋難過不已，後在鄰居建議下，認養同樣是橘貓的「胖胖」，人貓彼此相伴，白襪和胖胖也促成他與妻子結緣。

大溪國小校犬守護600生

大溪國小校犬「小黃」10多年前到大溪國小，原本是流浪狗的牠，被學校志工媽媽收養植入晶片，並留在校園裡面。每天會在校門口迎接近600位學生上下學，也成為孩子們的好朋友，更是學校生命教育時的活教材。

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(中國時報)