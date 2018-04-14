人狗情深 文德校犬像督學

「豆豆」不僅是寵物，師生也把牠當做學校一份子。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣文德國小校犬「豆豆」是3年前的兒童節自流浪動物中途之家領養來的，牠不僅是師生共同的寵物，師生也把牠當做學校一份子，拍畢業照一同入鏡，豆豆平時在校園內閒逛，學童都超愛牠，「牠閒來跑到班上一起上課，感覺就像督學呢！」

開學迎新 豆豆像主人

文德國小人狗情深，師生愛牠，有什麼好康的，都會想到牠，學校辦理戶外教學到挑水古道健走，豆豆也跟著一起去、一起賞油桐花；到老人養護之家陪老人聽音樂會，豆豆也會去陪老人家、逗老人家開心；開學迎新活動時，豆豆也會主動去對小一新生搖尾巴，表示歡迎，「像極稱職的主人」。

學生們最難忘，有次萬聖節、耶誕節的變裝活動，豆豆也插一腳，復活節找彩蛋的活動，豆豆都以牠靈敏的嗅覺，勇奪第1個找到彩蛋的人。豆豆斗的跳躍能力也是一等一，學校師生為牠築起約2米高的狗屋圍籬，正當大家在狐疑豆豆怎麼又跑出來？觀看監視器才發現牠的特殊專長。

輪值照顧 享貴婦待遇

豆豆這3年來到文德的日子，大家對牠很好，同學們輪流排值日照顧牠、帶牠散步、餵飼料、清大便、洗澡等，學校老師甚至還幫牠剪指甲、美甲，感覺就是貴婦人般待遇，有次過年連假期間，豆豆生病一直吐，在師長協助下，緊急去掛急診、照Ｘ光，在師生細心照料下康復。

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(中國時報)

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