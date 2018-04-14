桃面愛情鳥愛撒嬌 親如家人

2018年04月14日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

從事電話及網路客服工作的謝小璨，7年前開始飼養2隻俗稱「桃面愛情鳥」的小型鸚鵡，不僅每天陪伴上下班，看到她情緒低落，還會飛過來親鼻子撒嬌，甚至喊「媽媽」；有時受斥責也會頂嘴，就像親生女兒一樣，感情比家人還親密。

懂主人情緒 飛來親鼻

當年20出頭的謝小璨，想要養寵物陪伴，但為避免增加家人的負擔，並考量自己的能力後，決定捨狗、貓養鳥。在鳥店的介紹下，她在短短半個月之內，陸續養了2隻桃面愛情鳥，分別命名為「紅豆」及「萊夢」。儘管「紅豆」於去年底不幸過世，還好今年初有鳥友送她1隻也是落單的桃面愛情鳥「蕃茄」，讓「萊夢」也有同類陪伴。

謝小璨表示，桃面愛情鳥非常有靈性，不僅聽得懂主人的指令，也能夠感受主人的情緒。像「紅豆」及「萊夢」會在定點排泄，被大聲斥責也會說「生氣」、「幹嘛」，還有固定睡覺的時間。尤其「萊夢」更是貼心，看到她心情不好時，會飛過來親她的鼻子撒嬌，甚至喊「媽媽」。

謝小璨認為，飼養小型鸚鵡的開銷並不大，每個月可能100元都不到，但卻需要細心照顧，最好能放在室內，以免溫差太大導致猝死；同時，最好還要多多與祂們互動、溝通，就像照顧家人一樣，如此祂們可以活得更久、更健康。

每月花百元 首重互動

也因此，3年前謝小璨離家在外租屋後，為了方便照顧這2隻女兒，經取得公司的同意，每天帶祂們到辦公室一起上班，下班後再載回家，幾乎24小時形影不離，相處的時間比家人還久，感情也比家人更親密。

更多寵物趣事 請看翻報APP

(中國時報)