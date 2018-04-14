寵物運動公園 毛小孩最愛

毛小孩們在狗狗公園可以認識新朋友。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

少子化社會導致家中成員稀少，許多人養寵物來慰藉心靈，甚至把寵物當成小孩來溺愛，也有飼養稀奇古怪的動物或把流浪動物變成學校新寵，因應不少寵物帶到公園會被嫌棄亂拉屎尿造成髒亂，寵物公園也應運而生。

近衛武營站 設施完整

高雄市第1座設備齊全專屬狗狗使用的運動公園2015年3月完工，占地0.37公頃，位於高雄捷運橘線「衛武營站」2號出口附近，步行約5分鐘可到，這座公園將中大型、小型犬活動區分開，避免狗狗打架，設有防護柵欄，狗狗在裡頭能夠盡情奔跑，成為毛小孩家長口中的「五星級樂園」。

活動區設置了碎石跑道、沙坑、波浪棧道、涵洞、輪胎架等應有盡有的完整設施，讓毛小孩享受其他公園所沒有的遊戲及運動樂趣，許多家長常利用周末揪團，讓毛小孩認識朋友，狗友們也樂得交換心得。

澳洲星點蟒 玩家新寵

在兩棲爬蟲另類寵物中，蛇的接受度算是最少的一種，畢竟大多數人對於蛇意象就是有點害怕，就連爬蟲玩家羅崇軒也是從膽怯到熱愛，除陸續養了豬鼻蛇、奶蛇、王蛇等較常見寵物蛇外，還養了一隻寵物市場中罕見品種的澳洲星點蟒；羅笑稱是許仙，正在一場人蛇戀。

羅崇軒說，他養了不少兩棲爬蟲當寵物，但對於蛇類一直不敢碰觸，受到玩家好友的解說介紹，才驚覺蛇不是想像中的恐怖，更不諱言說，女生其實比男生還更愛養蛇；羅指出，蛇的價格依照數量、品系不同從數千元到數萬元都有，且非常好飼養。

街頭流浪犬 變身校犬

「超仁」則是在街頭出生的流浪犬，幾個月大就被大仁國中從收容所認養出去，變身校園友善犬，歷經犬瘟熱一度病危急救，全校集氣為牠祝禱，奇蹟似撿回一命，如今5年來與師生建立深厚感情，更是心靈導師，讓原本內向的學生變得開朗活潑，也成為師生緊密溝通的橋梁。

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(中國時報)

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