9天8夜遶境 大甲媽起駕

2018年04月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 黃國峰 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

3月瘋媽祖，大甲媽起駕了！13日深夜11時5分，大甲媽神轎在數萬名虔誠信徒簇擁下，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅。立法院長蘇嘉全、台中市長林佳龍、鎮瀾宮董事長顏清標等人共同扶鑾轎，在煙火燦空下，媽祖緩緩出城，大甲宛如熱鬧的不夜城。

鎮瀾宮昨日下午舉行祈安大典，由顏清標、台中副市長張光瑤、立委盧秀燕及顏寬恒等人，共同恭請正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖等眾神上轎。國民黨主席吳敦義稍早也前往參拜，祈求大甲媽祖保佑兩岸和平發展。

大甲鎮瀾宮昨上午湧入大批人潮，各宮廟陣頭絡繹不絕參拜，傳統技藝團體輪番獻藝，虔誠信徒雙手合十膜拜，有人紅著眼眶向媽祖傾訴心事，還有行腳者扛著行李，一步一腳印年年追隨媽祖。

深夜11時5分一到、號角聲齊鳴，三聲起馬炮震天價響，鑼鼓及炮竹聲不絕於耳，蘇嘉全、林佳龍、顏清標同扶鑾轎；盧秀燕、顏寬恒站鑾轎兩旁，在眾人簇擁下緩緩走出廟埕，大批信徒沿途追神轎、稜轎腳，人潮綿延數公里，在絢爛煙火秀點亮夜空下，浩浩蕩蕩恭送大甲媽出城。

鎮瀾宮今年遶境路程逾350公里，9天8夜將行經110座宮廟，今（14）日駐駕彰化市南瑤宮；明日西螺鎮福興宮；16、17日新港鄉奉天宮；18日西螺鎮福興宮；19日北斗鎮奠安宮；20日彰化市天后宮；21日清水區朝興宮；22日回駕大甲鎮瀾宮。

大甲媽預計明（15）日下午抵彰化溪州公園，首度為坐輪椅的酒駕受害植物人停轎，讓受害者與家屬稜轎腳，得到媽祖賜福。

奉天宮昨日動員30多輛遊覽車到鎮瀾宮參加起駕儀式，書法大師陳岳山寫下「宮誼永存」墨寶送給鎮瀾宮。新港鄉各界也動起來，除民眾將提供50多攤免費供食攤位，動員千人的「淨港計畫」更同步啟動。

(中國時報)