「小豬」走失 女主播快急瘋

「小豬」是主播黃雅欣家人的潤滑劑。（圖由黃雅欣提供）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗地區有線電視台主播之一黃雅欣，因來自新聞工作的壓力和焦慮不小，想找個出口，便興起飼養寵物的念頭，馬爾濟斯品種的「小豬」，12年前走入她的生活、融入她的家庭，陪著流淚也一起歡樂，更是家人的潤滑劑。最近「小豬」得乳腺瘤開刀，一度讓她很沮喪與自責。

黃雅欣說，小豬10多年來是生活的寄託也是良伴，是療癒心靈的最佳良藥，也扮演潤滑劑拉近家人的距離，在自己小孩緣尚未到來前，牠名副其實就是家裡最善解人意又貼心的毛小孩。

她回憶說，和先生交往後，就把小豬帶到婆家飼養，公公和先生一開始都很排斥，但小豬乖巧善解人意，夫妻上班期間，會陪伴公公排遣無聊。當心情難過流淚時，牠會用腳輕拍臉頰安慰主人，也會一起分享歡樂，跟家人相處久了，有時老公身旁睡的不是她而是小豬，公公每天叫起床的也是牠。

小豬有一年在黃雅欣生日時走失了，全家幾近瘋狂地張貼尋狗啟事，挨家挨戶查訪，尋尋覓覓後，有個獨居長輩來電說撿到狗狗，且特徵吻合，大家才鬆一口氣。長輩甚至為小豬蓋狗屋、買飼料，百般呵護，難怪離開時小豬依依不捨，彷彿還暗示要厚禮回饋獨居長輩。

前陣子，小豬因未結紮而得了乳腺瘤，由於開刀對12歲的狗風險頗高，讓黃雅欣相當自責又心疼，自認是不及格的飼主，慶幸後來恢復狀況不錯，一家人才放下心來。她說，在與小豬相處的時間，學習到飼養寵物的確要付出感情、時間甚至可觀的金錢，但牠也會無私地回報到所有家庭成員。

(中國時報)

犬貓登記植入晶片 不怕走失 忠犬puma護主 大戰眼鏡蛇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。