「小豬」走失 女主播快急瘋

2018年04月14日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗地區有線電視台主播之一黃雅欣，因來自新聞工作的壓力和焦慮不小，想找個出口，便興起飼養寵物的念頭，馬爾濟斯品種的「小豬」，12年前走入她的生活、融入她的家庭，陪著流淚也一起歡樂，更是家人的潤滑劑。最近「小豬」得乳腺瘤開刀，一度讓她很沮喪與自責。

黃雅欣說，小豬10多年來是生活的寄託也是良伴，是療癒心靈的最佳良藥，也扮演潤滑劑拉近家人的距離，在自己小孩緣尚未到來前，牠名副其實就是家裡最善解人意又貼心的毛小孩。

她回憶說，和先生交往後，就把小豬帶到婆家飼養，公公和先生一開始都很排斥，但小豬乖巧善解人意，夫妻上班期間，會陪伴公公排遣無聊。當心情難過流淚時，牠會用腳輕拍臉頰安慰主人，也會一起分享歡樂，跟家人相處久了，有時老公身旁睡的不是她而是小豬，公公每天叫起床的也是牠。

小豬有一年在黃雅欣生日時走失了，全家幾近瘋狂地張貼尋狗啟事，挨家挨戶查訪，尋尋覓覓後，有個獨居長輩來電說撿到狗狗，且特徵吻合，大家才鬆一口氣。長輩甚至為小豬蓋狗屋、買飼料，百般呵護，難怪離開時小豬依依不捨，彷彿還暗示要厚禮回饋獨居長輩。

前陣子，小豬因未結紮而得了乳腺瘤，由於開刀對12歲的狗風險頗高，讓黃雅欣相當自責又心疼，自認是不及格的飼主，慶幸後來恢復狀況不錯，一家人才放下心來。她說，在與小豬相處的時間，學習到飼養寵物的確要付出感情、時間甚至可觀的金錢，但牠也會無私地回報到所有家庭成員。

(中國時報)