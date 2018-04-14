流浪貓變人氣貓 咖啡店活招牌

台南市東區「辰星咖啡」不只咖啡香迷人，店內不怕生、愛與客人打成一片的貓咪「66」（右）、「沒牙」（左），也成為吸客的招牌。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「66」、「沒牙」在哪裡？走進咖啡店不只為品嘗咖啡，有些客人更是為了咖啡店的店貓而來。台南市東區「辰星咖啡」不只咖啡香迷人，店內不怕生、愛與客人打成一片的貓咪，也儼然是吸客招牌，2隻貓甚至各擁粉絲。

貓咪愜意爬上爬下的風景，在辰星咖啡店是極為尋常的風景；熟客都知道，2隻看似嬌貴、被呵護得好好的米克斯貓，其實曾經浪跡街頭，從流浪貓成為人氣貓，背後是店主人一家子的愛心澆灌。

大約2年前先來報到的「66」，是店家好友在工地撿到的流浪貓，「沒牙」則是老闆張禮在路邊摩托車偶然發現的流浪貓，2隻貓被發現時，約莫只有2、3個月大，嗷嗷待哺。

由於店主人向來喜愛動物，昔日店內深受客人喜愛、但已上天堂的「阿黃」便是流浪狗，不捨貓咪無人聞問，咖啡店二話不說收留牠們，從此成為一家人。

2隻貓咪走進咖啡店近2年來，也漸漸成為店裡的招牌。尤其，不怕生的「66」，總是會自在地攀上客人的桌子端坐，讓人莞爾，偶爾，還會倚著窗邊望著外頭的葉子、蝴蝶，像是對世界充滿好奇，可愛模樣，受到不少客人喜愛。

店家打趣，現在有些客人甚至早已是貓咪的粉絲，一踏進咖啡店，第一件事不是急著點咖啡，而是詢問「66」、「沒牙」在哪？也有客人專程上門來找貓咪互動，這一份人與寵物的溫馨互動，成為咖啡店賣咖啡之餘，最動人的情誼。

(中國時報)

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