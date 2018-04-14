男嬰動12次刀 切除7成大腸保命

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中國時報
／高雄報導

幼兒腸胃炎別輕忽！有名出生4個月的陳姓男嬰發燒、腹瀉，服用抗生素無效，腹部還像吹氣球膨脹起來，住院檢查才確診感染綠膿桿菌，引發腹膜炎。醫療團隊38天為他開了12次刀、切除7成腸道，術後以人工肛門排便直到上個月滿1年拆掉，如今1歲半的他，已是可以正常如廁的健康寶寶。

收治這起病例的高雄榮總小兒腸胃科醫師黃一菲呼籲，家中幼兒罹患腸胃炎，若出現不明紅疹應提高警覺，也提醒綠膿桿菌多因飲用生水遭感染，沖泡牛奶一定要確認開水已煮沸。

黃一菲說，去年2月小男嬰4個月大，因高燒不退、腹瀉，以為是一般腸胃炎，診所開了抗生素無效，直到腹部鼓起、嘔吐膽汁，才緊急送到榮總急診，當時男嬰因敗血性休克、併發壞死性腸炎及心肺肝腎多重器官衰竭，命在旦夕。

醫療團隊不放棄，隔天安排小兒外科醫師動刀，一剖開小男嬰腹部，腸子當下爆出；幾乎都潰爛，被綠膿桿菌吃到千瘡百孔，慘不忍睹。

黃一菲指出，因腸道嚴重腐爛壞死，一捏就扁，縫線不斷裂開，只好一縫再補，就這樣，小男嬰的肚皮打開了38天，歷經12次手術，直到腸道不再發爛，肚皮才縫合，將他從鬼門關救回。

小男嬰共切除7成大腸、1成小腸；剩餘腸道暫時未以手術接到肛門，在肚子開洞當人口肛門，讓腸道得休養生息，過了1年以「肚子排便」的生活，上月初才做肛門接通術，觀察1個多月，未出現短腸症後遺症，新接的腸道順暢，現已可坐著排便。

黃一菲說，綠膿桿菌感染病例雖非罕見，但症狀表現就像普通腸胃炎容易被忽略，實際上幼兒感染綠膿桿菌，病情來得快又猛，早上還好好的，晚上就命危插管，甚至猝死，令家長無法接受，所以常演變成醫療糾紛。

(中國時報)

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