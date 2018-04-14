桃工務局長姪 公務群組傳A片

黃敬平（左）指出，工務局養工處約聘人員在公務群組內傳A片，身分還是工務局長黃治峯（右）的姪子。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

工務局染黃？桃市府工務局養工處約聘人員黃家興今年1月10日竟在207人的LINE群組，傳發4段各4分多鐘的日本不雅A片，其他員工「不敢怒，因為他背景很硬」，市議員黃敬平接獲爆料，詢問工務局長黃治峯知不知道這件事，黃說不知道，但這人是他姪兒，遭痛批「用人唯親」。

黃敬平說，黃家興原在養工處橋梁隧道科任約僱，今年元旦升名額極少的約聘，1月10日，在工務局207人的公務群組中，傳了4段不雅A片，他質疑公務部門在姑息養奸，納稅人的錢繳稅是用來培養把公務機關染黃、成為專業的成人片達人愛好者。

黃治峯表示，他並不知情，表情嚴肅，表示會調查。

黃敬平說，黃家興為工務局養工處約僱人員，到工務局只有1年半時間就高升為約聘人員，經常在外打著局長名號和廠商交際應酬，更誇張的是，還在工務局LINE群組放A片，根本是違法亂紀，黃家興對此不表示意見。

根據了解，約僱與約聘人員的差別在於薪水，約僱約3萬4000元，只有升等為約聘人員，薪水才有可能調升至3萬8000元左右，很多約僱待了十幾年都升不了。

黃敬平說，黃家興靠關係到工務局才1年半的時間就升為約聘人員，議員葉明月則消遣，乾脆把A片放出來給大家看好了。

黃家興在下班時間將A片誤傳到群組內，8分鐘後退群組，而其他同事以上傳其他新聞稿洗版，但「欲蓋彌彰」，工務局強調，約聘人員任用都會上網公告，過程公開、透明，不會有藏私情形。

黃敬平也痛批，該名發傳A片的黃員是局長的姪兒，工務局應該徹查，若有違反公共秩序或善良風俗，該法辦就要法辦。

(中國時報)

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